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Южноуральцы смогут выехать в Казахстан только при наличии справки о прохождении теста на COVID-19

Общество
Сегодня, 10:06
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Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области информирует южноуральцев о необходимости предоставления дополнительных документов при пересечении границы в пунктах пропуска региона.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Казахстане постановлением главного государственного санитарного врача республики введен ряд ограничительных мер в отношении лиц, прибывающих в Казахстан из-за рубежа.

Постановлением определена необходимость наличия у всех граждан, въезжающих в республику Казахстан, справки о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР. Справка действует 72 часа.

Чтобы у жителей Челябинской области не возникло проблем с пересечением границы и чтобы они могли сделать это максимально быстро, в региональном пограничном управлении ФСБ просят южноуральцев заранее получать необходимые справки и планировать поездки.

Пограничники напоминают, что режим ограничений выезда из России и въезда в страну, введенный из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сохраняется. Никаких иных дополнительных мер не вводится.

Россияне могут выезжать к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам, на лечение, работу или учебу при наличии подтверждающих документов. 

Иностранцы могут однократно въехать на территорию РФ при следовании на лечение в российские медицинские организации или для ухода за близкими родственниками.

 

 

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