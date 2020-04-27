Южноуральцы «станут голосами» героев Великой Отечественной войны

Жители Челябинской области «станут голосами» героев Великой Отечественной войны

Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области – компания «Интерсвязь» вновь выступит соорганизатором первого в России социально-патриотического проекта «Стена Памяти».

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы компании «Интерсвязь» Василий Цвентух, основная цель проекта – сохранить подлинную историю Великой Победы, не дать её исказить и передать последующим поколениям. Каждый южноуралец сможет внести свой вклад в большое и нужное дело —

увековечить память героя «пером» и своим голосом. Рассказы станут основой единого архива, а в формате аудиоподкастов — зазвучат по всему региону: на радио, в социальных сетях и на сайте акции.

Практически в каждой советской семье есть свой герой — фронтовик или труженик тыла. Южноуральцы первыми в России показали, сколько их, собрав в 2010 году несколько десятков тысяч фотографий и предварив ими масштабные акции празднования Дня Победы по всей стране. За каждой фотографией стоит живая история России, показанная через неповторимую судьбу конкретного человека. Каждая история достойна быть рассказанной и услышанной не только в собирательных образах героев фильмов или литературных произведений, но и как это было, от «первого лица». Вторая мировая война унесла жизни десятков миллионов человек — большинство историй этих людей человечество никогда не узнает полностью, но мы можем сохранить то, что нам известно от выживших и их родственников. Это — малый, но необходимый вклад в судьбу будущих поколений.

По словам председателя совета директоров компании «Интерсвязь» Леонида Вахрамеева, каждый житель Южного Урала может написать страницу огромной летописи. На сайте

проекта размещается информация про реальные судьбы простых людей, о которых

никогда и нигде не рассказывали. Важно помнить подвиг каждого человека, без

исключений. Потомки будут благодарны южноуральцам, которые уже откликнулись и активно записывают истории, прикрепляют к ним фотографии писем и наград. На портале есть возможность записать свою и послушать истории других в аудиоформате. Фотографии давно ушедших людей заговорят голосами их детей, родственников, земляков, соотечественников. Возможность «высказаться» есть у всех, потому что любой

желающий может озвучить историю не только своего родственника, но и нескольких

бойцов и тружеников тыла, рассказы о которых тронули душу. После проверки

модератором аудиорассказ появится рядом с фотографией героя. Также продолжается

приём новых фотографий, на портале появились дополнительные разделы и инструкции к

Сейчас на официальном сайте проекта «Стена Памяти» pomni.is74.ru — более 150

тысяч фотографий, из которых 45 тысяч уже имеют собственную историю в текстовом

формате, и их становится всё больше. Часть рассказов озвучат известные люди города, эксперты в разных областях, члены театральных коллективов, которые согласились поддержать проект своими голосами.

-Этот проект бесценен тем, что не имеет срока давности, - отметил заместитель

директора Объединённого Государственного архива Челябинской области, кандидат

исторических наук Николай Антипин. - «Стена Памяти» сохранит истории героев навсегда. История — это совокупность действий множества простых людей. Об этом

многие обычно забывают или не знают. Этот проект позволяет обратиться как раз к

судьбе множества этих простых людей, как участников больших событий. Это —

история под микроскопом, новый взгляд и правильный подход.

Проект реализуется при поддержке Правительства Челябинской области и администрации Челябинска. Подробную информацию о нем можно получить на сайте pomni.is74.ru. Социально-патриотическая акция «Стена Памяти» проводится компанией «Интерсвязь»

с 2010 года. Это первый в России проект, который собрал уникальные фотографии из семейных архивов обычных людей, потомков участников Великой Отечественной войны. В настоящее время фотобанк проекта содержит более 155 тысяч фотографий, на сайте представлены 45 тысяч реальных историй. В рамках проекта в 2010 году создана «Книга героев» — самая большая книга в мире размером 3,25 на 6,2 метра. В период проведения акции в школах проводятся «Уроки памяти», на которых ученики получают письма военного времени. Помимо Челябинска, акцию поддержали несколько городов Челябинской, Курганской и Свердловской областей. Проект стал отправной точкой для развития аналогичных акций по всей России. В 2011 году компания «Интерсвязь» получила высшую общественную награду Челябинска — премию «Признание» за социально-патриотическую акцию «Стена Памяти». В 2019-м году проект «Стена Памяти» признан победителем в номинации. «Благотворительная деятельность коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей» в областном конкурсе социальных достижений «Меняющие мир» Законодательного собрания Челябинской области.