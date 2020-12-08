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Южноуральская федерация профсоюзов просит депутатов рассмотреть возможность оздоровления работников за счет бюджета

Федерация профсоюзов Челябинской области обратилась к депутатам Законодательного собрания региона с предложением рассмотреть возможность финансирования реабилитации и оздоровления работников бюджетной сферы за счет средств областного бюджета.

Предложение о рассмотрения возможности оздоровления и реабилитации работников за счет бюджета региона озвучил председатель Федерации профсоюзов области Олег Екимов на заседании комитета Законодательного собрания по социальной политике, где рассмотрен проект закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Профсоюзы высказали предложения предусмотреть в областном бюджете возможность финансирования оздоровления и реабилитации работников бюджетной сферы, оказания финансовой помощи муниципальным образованиям на индексацию заработной платы работников муниципальных учреждений и выплат за классное руководство работникам среднего профессионального образования.

«Те меры поддержки, которые принимались на федеральном уровне, главой региона, Законодательным собранием, позволили нам избежать каких-либо катастрофических последствий. Но есть еще ряд моментов, касающийся южноуральских бюджетников. В период пандемии вся социальная сфера работает в условиях повышенной нагрузки. Но далеко не все работники, которые контактируют с неограниченным кругом лиц, получают за это вознаграждение», - отметил Олег Екимов.

Олег Екимов также отметил, что, к примеру, в Пермском крае, Ульяновской и Самарской областях есть законы, предусматривающие оздоровление и реабилитацию работников бюджетной сферы за счет средств областного бюджета. Это примерно 10-15 миллионов рублей в год.

«Предлагаем при формировании бюджета на 2021 год рассмотреть вопрос о совместной работе правительства и профсоюзов по оздоровлению работников бюджетной сферы», - сказал Олег Екимов.

Второе предложение, касается вопроса повышения доходов работников бюджетной сферы.

«Мы предлагаем предусмотреть в областном бюджете дотации муниципальным образованиям на повышение заработной платы работников бюджетной сферы муниципальных учреждений. И третье наше предложение – предусмотреть в областном бюджете средства на доплаты за классное руководство работникам среднего профессионального образования. Такая практика уже есть в ряде субъектов Российской Федерации», - добавил Олег Екимов.

Федерация профсоюзов Челябинской области надеется, что все их предложения найдут отражение в рекомендациях комитета по социальной политике по результатам рассмотрения проекта областного бюджета.