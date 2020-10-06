Южноуральские четвероногие спасатели доказали, что они лучшие в России

В Набережных Челнах завершилась аттестация кинологических расчетов МЧС России. Более 40 участников использовали последний в этом году шанс пройти сложнейшие сертификационные испытания и быть допущенными к работам по предназначению. Поисково-спасательную службу Челябинской области представили три кинологических расчета.

Программа аттестации традиционна и включает в себя испытания по важным для служебных собак дисциплинам – проверка послушания и ловкости, умение работать в условиях ведения поисков в природной среде и поиск людей в условиях техногенных ЧС.

«Только экзаменаторы и спасатели знают, что на представленных испытаниях пострадавшие условные статисты, для собак никаких поблажек, условностей и тренировок – все сразу на чистовик. Либо сдал, либо нет. Чуть больше половины участников смогли подтвердить свою готовность к работе по предназначению – у кого-то недостаточно опыта работы кинологом, кому-то чуть не хватило времени и тренировок», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь поисково-спасательной службе Челябинской области Марина Яковлева.

Челябинскую областную поисково-спасательную службу на аттестации представили три кинологических расчета и проходили они подобные испытания впервые. Все три расчета были сформированы в прошлом году, за неполный год тренировок им удалось показать очень хорошие результаты.

«Кинологический расечт спасателя Максима Долгих и ротвейлера Рэма – стали одними из лучших на этапе «Техногенные ЧС», в разрушенном здании, среди обломков стен и бетона, среди конструкций из железа и дерева они нашли троих пострадавших всего за 6 минут! А начальник кинологического подразделения Константин Сташкевич и канне-корсо Рон смогли успешно пройти все сертификационные испытания - сегодня они пополнили ряды кинологических расчетов поисково-спасательной службы Челябинской области», - добавила Марина Яковлева.

Сложность прохождения аттестации вполне объяснима, каждый год количество выездов кинологических расчетов увеличивается и ни одно из происшествий не походит на другое. Каждый раз уникальная ситуация, новая местность и новые условия для поиска. А главное, каждый раз максимальная надежда пострадавших на то, что «уж собака точно найдет!». К такому физическому и моральному напряжению должен быть готов в первую очередь сам кинолог-спасатель, и конечно его собака.