Южноуральские льготники начали получать выплаты на газификацию частных жилых домов

Льготные категории жителей Челябинской области начали получать выплаты на газификацию частных жилых домов. Поддержку получил 31 южноуралец.

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию в апреле 2021 года, обозначил приоритетную важность бесплатной газификации домов, расположенных в непосредственной близости от внутрипоселковых газопроводов.

По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера с первого июля 2021 года в регионе введена дополнительная мера социальной поддержки в связи с установкой внутридомового газового оборудования.

Как сообщили в министерстве социальных отношений области, выплата положена семьям с детьми-инвалидами и многодетным семьям, доход в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на человека, а также одиноко проживающим пенсионерам.

Новая мера соцподдержки компенсирует затраты на покупку газового оборудования и его установку в размере фактической стоимости затрат, но не более 60 тысяч рублей.

Для оформления единовременной социальной выплаты необходимо встать на учет в управлении соцзащиты по месту жительства. Выплата предоставляется после завершения работ по установке внутридомового газового оборудования и заключения договора поставки газа.