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Южноуральские полицейские начинают «охоту» на нелегальных мигрантов

В Челябинской области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант».

С 22 по 26 марта на территории региона проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант», направленное на выявления каналов незаконной миграции, установление и документирование фактов нарушения миграционного законодательства в местах пребывания, трудовой деятельности и концентрации иностранцев и лиц без гражданства, выявление юридических и физических лиц, причастных к противоправным деянием в сфере миграции.

«В период проведения мероприятий сотрудниками Управления по вопросам миграции совместно с коллегами из других подразделений ГУ МВД России по Челябинской области, УФСБ при силовой поддержке ОМОН запланировано проведение массовых проверок мест притяжения (пребывания) иностранных граждан, а также рынков, строительных объектов и тепличных хозяйств области», - сообщили в региональном полицейском главке.

Кроме того, вблизи автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации «Бугристое» в круглосуточном режиме будет организована работа по отработке пассажиропотока, прибывающего автомобильным транспортом, с целью выявления лиц, причастных к организации незаконной миграции граждан.

Информацию о незаконном пребывании иностранцев или осуществляющих трудовую деятельность иностранных мигрантах, а также юридических и физических лицах, возможно причастных к организации незаконной миграции, необходимо сообщать по телефонам: 8(351) 239-08-40, 239-08-51.