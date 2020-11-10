Южноуральские полицейские получили ключи от новых автомобилей

В День сотрудника полиции начальник регионального полицейского главка Андрей Сергеев вручил стражам ключи от нового служебного автотранспорта. Это автомобили Шкода Октавиа. На них будут ловить преступников правоохранители из Челябинска и Магнитогорска.

В День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации на автодроме управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических норм состоялась передача автомобилей в эксплуатацию подразделениям Госавтоинспекции МВД Челябинской области.

«В торжественной обстановке начальник регионального ГУ МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев вручил ключи и паспорта от 98-и автомобилей Шкода Октавиа сотрудникам ДПС областной Госавтоинспекции, ГИБДД Челябинска и Магнитогорска», - сообщили в региональном полицейском главке.

Машины получены в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На всех автомобилях нанесена цветографическая схема с наименованиями территориального органа, установлены видеорегистраторы, сигнально-говорящие устройства и рации.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», еще в октябре 2019 года полицейские Челябинской области пересели на иномарки. Южноуральским стражам порядка были вручены ключи от новеньких автомобилей «Skoda Octavia».

Тогда главный полицейский Южного Урала Андрей Сергеев в торжественной обстановке передал ключи и паспорта от 149 служебных автомобилей, из них 17 - поступили в конвойную службу, 132 машины марки «Skoda Octavia» - в Госавтоинспекцию.

Добавим, в мае 2019 года автомобильный парк южноуральской полиции уже пополнялся. Причем исключительно отечественными машинами. Тогда стражи порядка получили ключи от 36 новеньких «УАЗ Патриот».