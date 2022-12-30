Челябинские полицейские поздравили земляков музыкальным клипом

Сотрудники полиции Челябинской области в преддверии самого семейного и теплого праздника сняли музыкальный видеоклип, в котором поздравили всех южноуральцев с наступающим праздником.

Полицейские исполнили композицию на стихи и музыку Сергея Ковальского, которая так и называется - «Новый год». Слова песни «Мы мечтаем, чтобы вновь счастье, радость и любовь Новый Год принёс всем нам» созвучны сегодня мыслям каждого человека. В Новый год все верят в чудеса и они случаются с героями клипа. Главный сказочный персонаж Дедушка Мороз исполняет загаданные желания и помогает людям, чтобы у каждого человека был настоящий праздник.

«Сотрудники главного управления МВД России по Челябинской области желают всем радости и счастья в наступающем новом году. Пусть все загаданные желания сбудутся. Челябинские полицейские в праздничные дни, как и в будни, продолжают работают для вас, обеспечивая правопорядок и безопасность, и всегда готовы прийти на помощь», - говорится в сообщении регионального полицейского главка.