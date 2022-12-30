30.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
30.12.2022
Президент подписал закон о биометрии
30.12.2022
Смена руководства полиции Уйского района
30.12.2022
Наркодилер межрегиональной ОПГ, задержанный челябинским УФСБ, отправлен в колонию
30.12.2022
Совет астролога: новогоднюю ночь лучше всего встречать в пушистых темных нарядах
30.12.2022
Челябинцам рассказали, как городской транспорт будет работать в праздники
Челябинские полицейские поздравили земляков музыкальным клипом
07.12.2022
В Челябинске выздоровевший пациент наркологии обокрал водителя скорой
06.12.2022
Учеников Детской юридической академии Челябинска приняли в курсанты
18.11.2022
В Трехгорном заводчанин пострадал от «сотрудника спецслужб»
16.11.2022
Подробности появления босого мальчика в банке Южноуральска
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022