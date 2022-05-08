08.05.2022
Оперативники УИС Челябинской области отмечают профессиональный праздник
08.05.2022
Челябинские здания пестрят предложениями о покупке наркотиков
08.05.2022
По факту ДТП с футбольными болельщиками возбуждены уголовные дела
08.05.2022
В Магнитогорске зажгут свечи Победы
08.05.2022
Челябинцев приглашают высадить деревья в память об участниках Великой Отечественной войны
08.05.2022
Южноуральские полицейские возложили цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка»
Южноуральские полицейские возложили цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка»
08.05.2022
Полицейские подарили челябинцам грандиозный праздник накануне Дня Победы
06.05.2022
Южноуральского силовика, задержанного при передаче взятки, не выпустили из СИЗО
04.05.2022
По распоряжению Скокова: ГИБДД поможет южноуральским аграриям с посевной
04.05.2022
Задержаны мошенники, которые обманывали челябинских бизнесменов
Юные челябинцы заступили на почетную Вахту памяти у Вечного огня
05.05.2022
Ремонта центральной трибуны памятника Ленину в Челябинске в этом мае не будет
04.05.2022
Газ для Вечных огней и Огней памяти будет бесплатным
04.05.2022
Первомай объединил тысячи челябинцев
01.05.2022
Торговые сети хотят разорить челябинцев на сладеньком?
30.04.2022