Южноуральские полицейские возложили цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка»

В Челябинске в преддверии празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на мемориальном комплексе «Солдатам правопорядка» состоялась церемония возложения цветов и венков в память о тех, кто не вернулся с фронта.

На шести мраморных стелах мемориала высечены 232 фамилии южноуральцев, не пожалевших своих жизней ради спасения других в борьбе с преступностью, так же, как воины, павшие в боях во имя Победы в Великой Отечественной войне.

Отдать дань уважения не вернувшимся с полей сражений отважным героям пришли руководство и личный состав ГУ МВД России по Челябинской области. В торжественной церемонии приняли участие и бывшие руководители главка и их заместители – генералы Владимир Скалунов, Павел Григорьев, Юрий Луконин, Анатолий Киселев, Владимир Павлов, Вячеслав Доксов, Владимир Майоров.

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У мемориала собрались действующие стражи правопорядка, ветераны различных служб и подразделений, воспитанники кадетских классов челябинских школ, представители общественных организаций, члены семей погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и жители города.

«Девятое мая в легендарной летописи нашей страны – это особый день. Он является символом мужества, героизма и отваги советского народа. Мы помним, какими нечеловеческими усилиями нашему старшему поколению пришлось добиваться этой Победы», – обратился с речью к присутствующим генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков.

Под звуки метронома участники мероприятия почтили память стражей порядка минутой молчания.

Затем Михаил Скоков вместе с представителями ветеранской организации и своими заместителями возложил цветы к подножию центрального монумента мемориального комплекса - скульптуры сотрудника правоохранительных органов, придерживающего за плечо ребенка.

Имена, увековеченные на этом мемориальном комплексе, являются для нынешнего поколения защитников Отечества примером беззаветного служения Родине. В годы войны на фронт ушли более 230 тысяч южноуральцев, из них около десяти тысяч сотрудников органов внутренних дел. Не вернулся домой каждый второй.

Мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, завершилось прохождением торжественным маршем парадных расчетов. Под звуки ведомственного оркестра полицейские прошли стройной колонной, чеканя каждый шаг и равняясь на ветеранов.