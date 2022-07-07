Южноуральские студенты уехали восстанавливать Донбасс

Студотрядовцы Челябинской области в составе сводного отряда Российских студенческих отрядов проведут восстановительные работы в Донецкой Народной Республике и будут осуществлять местному населению адресную помощь.

В частности, стройотряд будет восстанавливать мемориальный комплекс «Саур-Могила», который находится в двух километрах от границы с РФ.

От Челябинской области в ДНР отправились студенты ЧелГУ, ЮУрГГПУ, ОзТК: Юрий Калистратов, Кирилл Исаков, Григорий Купчаков, Егор Байрич, Иван Сухоруков и Никита Поколодный.

Сейчас ребята уже находятся в Ростове-на-Дону, где проходят предварительное обучение и инструктажи о том, как себя вести на объекте: это охрана труда, правила взаимодействия с людьми, связь и навигация, оказание первой помощи.

Студенты будут заниматься распиловкой деревьев и сухостоя, уборкой территории, заправкой и обслуживанием средств малой механизации, сортировкой грунта, разбивкой местности, сортировкой и складированием ТМЦ, а также помогать на кухне и в банно-прачечном комплексе. Всего до конца августа на объекте будут работать сорок человек со всей России.

«Сказали есть такая возможность. Мы сразу решились и поехали. Едем туда на два месяца. Думаю, мы внесем свою лепту в историю, получим новый опыт. Никакого страха у ребят нет, есть желание помочь и поработать», – рассказал командир студенческого строительного отряда «Вавилон» Юрий Калистратов.

Официальное открытие трудового проекта состоится в селе Дмитровка уже завтра, девятого июля, рассказал пресс-секретарь Челябинского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» Ольга Пустозерова.

Формирование делегаций студенческих отрядов для поездки ДНР координирует Центральный штаб РСО в рамках акции «#МЫВМЕСТЕ с Донбассом» при поддержке Штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству для помощи жителям Донбасса.