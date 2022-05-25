Южноуральских призывников торжественно проводили в армию

На областном сборном пункте «Челябинск-Южный» сегодня, 25-го мая, состоялась торжественная отправка призывников, которых ждет армейская служба сроком на один год.

Молодые люди будут нести службу в сухопутных войсках Вооруженных сил РФ на территории Западного и Восточного военных округов.

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Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в военном комиссариате Челябинской области, в торжественном мероприятии по случаю очередной отправки призывников приняли участие военком региона Андрей Максуров и представитель военной прокуратуры Челябинского гарнизона.

По информации регионального военкомата, на сегодняшний день Челябинская область отправила на армейскую службу уже около ста человек (в весеннюю призывную кампанию 2022-го года, которая стартовала первого апреля и завершится 15-го июля, государственное задание для нашего региона составляет около трех тысяч призывников).