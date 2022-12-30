Южноуральских водителей предупреждают о надвигающихся снегопадах

В первые дни нового года по прогнозу синоптиков в Челябинской области будут снегопады. Водителей просят воздержаться от дальних поездок. Личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности.

Наиболее обильные снегопады ожидаются на юге Челябинской области. Госавтоинспекция рекомендует отказаться от поездок в данном направлении.

«Если поездку отложить нельзя, возьмите с собой теплые вещи, термос с горячим чаем, дополнительную канистру с топливом, а также планируйте свой маршрут и ищите пути объезда. При движении не превышайте скоростной режим, соблюдайте дистанцию, не совершайте резких маневров», - отметили в ГИБДД по Челябинской области.

Личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности и готовы прийти на помощь в любую минуту. Экипажи ДПС ориентированы на незамедлительное оказание помощи участникам дорожного движения.

«Пешеходы и водители обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил дорожного движения, сигналов светофоров, дорожных знаков и разметки, а также выполнять распоряжения сотрудников дорожно-патрульной службы. Необходимо быть максимально внимательными, проезжая вблизи образовательных учреждений, детских площадок, стадионов, жилых зон. Приближаясь к пешеходному переходу нужно заблаговременно снизить скорость, чтоб пропустить пешехода», - сказали в ГИБДД Челябинска.

Пешеходов просят - перед выходом на пешеходный переход не отвлекаться на разговоры по телефону, снять капюшон и наушники. Переходя дорогу по пешеходному переходу, даже на зеленый сигнал светофора убедиться, что все машины остановились и уступают дорогу.