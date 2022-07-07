Южноуральским предпринимателям открыли доступ к платформе по проверке соискателей и контрагентов

МТС запустила онлайн-сервис ID Scan с помощью которого малый и средний бизнес Челябинской области сможет самостоятельно проверить соискателей и контрагентов.

Решение позволит убедиться в подлинности документов физлиц, проверить наличие обстоятельств, способных повлиять на принятие решений о трудоустройстве или о взаимодействии с контрагентом. По результатам проверки, которая занимает до 10 минут, сервис формирует риск-отчет. Сервис ID Scan работает по пакетной модели - стоимость одного запроса начинается от 300 рублей.

При работе с сервисом пользователю достаточно внести имеющуюся информацию о физическом лице: ФИО и данные паспорта. После этого система формирует единый отчет о кандидате. Информация для отчета собирается из более 15 источников открытых данных, в том числе из государственных информационных систем, включая бюро кредитных историй, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Федеральную службу судебных приставов, Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. В отчете также могут быть отражены сведения о банкротстве и исполнительном делопроизводстве, задолженности по налоговым начислениям, присутствии кандидата в списках террористов и экстремистов. Сервис также проверяет наличие данных о связях с юридическими лицами.

По оценкам МТС, ежегодно в сегменте малого и среднего бизнеса работу меняют от трех до четырех миллионов человек. При этом более половины представителей бизнеса признают, что так или иначе становились жертвами различных форм экономических правонарушений со стороны своих сотрудников, среди которых – манипуляции данными бухучета, а также «серые» схемы при закупках товаров и услуг. Сервис ID Scan от МТС представляет собой виртуальную службу безопасности, которая поможет защитить бизнес от мошеннических схем и сохранить время тех сотрудников, которые до сих пор вручную собирают и систематизируют данные о работниках, претендентах на вакансии и контрагентах.