Южноуральским школьникам помогут сделать первые шаги в NFT

Бесплатный онлайн-курс, запущенный МТС и анимационным сериалом «Смешарики», познакомит детей из Челябинской области с технологией NFT и поможет сделать первые шаги в ИТ-сфере, создавая собственный арт-объект в 3D формате. Образовательный онлайн-курс по цифровому искусству пройдет в рамках федерального благотворительного проекта МТС «Поколение М».

Онлайн-курс состоит из серии образовательных мастер-классов на сайте творческого онлайн-проекта «Поколение М», разработанных специально для дошкольников и учащихся младших классов. В динамичном интерактивном формате эксперты в ИТ-сфере «МТС Диджитал» и креаторы «Смешариков» расскажут детям про взаимосвязь искусства и стремительно развивающихся цифровых технологий, научат создавать NFT-арт, объяснят, почему он «живет» на блокчейне.

Для закрепления полученных знаний в конце каждого видеоурока юных участников ждет домашнее задание. Вместе с экспертами онлайн-курса они попробуют изобразить всемирно известные полотна с помощью современных компьютерных программ или любым другим полюбившимся инструментом.

«Сегодня ИТ-навыки становятся фундаментом для разных профессий. Примечательно, что они актуальны не только ребятам, которые хотят «кодить», но и юным креативщикам, мечтающим о создании цифровых произведений искусства. Интерес к теме, запрос на знания у юной аудитории очень большой, поэтому мы рады, что ИТ-специалисты «МТС Диджитал», объединившиеся на онлайн-платформе «Поколение М», готовы рассказать детям про основу криптоискусства как части информационных технологий. Вместе с героями «Смешариков» дети пройдут увлекательный путь - от теории до создания своего первого токена - цифрового объекта», – говорит руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

После завершения обучающих мастер-классов самые активные участники 6-10 лет попытают силы в конкурсе «Рисуй со Смешариками», им нужно загрузить, созданные на домашнем задании, работы на сайт проекта «Поколение М» до 31 мая. По итогам учебного года, наставники курса выберут авторов лучших работ. Победители приедут в Санкт-Петербург на студию компьютерной анимации, где создаются «Смешарики», а другие лауреаты получат полезные подарки от МТС и любимых героев.