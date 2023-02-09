09.02.2023
Подвыпивший рядовой устроил автогонки вблизи военного полигона
09.02.2023
Сильнейшие фристайлисты России встретились на горнолыжных трассах Миасского курорта
09.02.2023
Челябинец вызвал эвакуатор, чтобы украсть машину
09.02.2023
В Челябинске «похоронщик» приторговывал контрафактным алкоголем
09.02.2023
В челябинской библиотеке отметят годовщину вывода войск из Афганистана
09.02.2023
Челябинцев приглашают признаться в любви к искусству
Южноуральским школьникам помогут сделать первые шаги в NFT
01.02.2023
МТС поможет следить за состоянием воздуха на Южном Урале
27.01.2023
Юная жительница Южного Урала стала трёхкратным призёром проекта «Поколение М»
30.12.2022
В 2022 году южноуральцы стали чаще играть в лотереи, путешествовать и учиться
28.12.2022
МТС поможет южноуральцам с особенностями здоровья освоить профессию в IT
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023
Спасатели сняли пожилую жительницу Карталов с козырька балкона
09.02.2023
Приятного чаепития, дорогой солдат: чайная история Анастасии Симоновой и ее друзей
08.02.2023
Челябинск своих не бросает, потребности фронта – на первом плане
07.02.2023
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
07.02.2023