«Южноуральский лед» объединил сотни любителей зимней рыбалки

В Челябинской области под эгидой Южноуральского местного отделения партии «Единая Россия» состоялся - уже в 13-й раз - фестиваль подледной рыбной ловли.

«Южноуральский лед» собрал на льду городского водохранилища 270 рыбаков, которые соревновались в скорости бурения лунок и в количестве выловленной рыбы, рассказали в региональном отделении «ЕР».

Участников приветствовали замсекретаря местного отделения партии, главный судья соревнований Павел Григорьев и председатель Собрания депутатов Южноуральского городского округа Данил Беля, который вместе со всеми отправился на лед за уловом.

В числе участников фестиваля удачу на льду водоема испытывал и глава Южноуральска, секретарь местного отделения «Единой России» Ярослав Куленко.

«Каждый год участвую в конкурсе вместе со всеми. Получаю истинное удовольствие, как и все участники. Фестиваль «Южноуральский лед» уже давно - большой семейный праздник, объединяющий не только любителей рыбной ловли, но и болельщиков!» - сказал Ярослав Куленко.

Отметим, толщина льда на участке проведения соревнований составила 75 сантиметров, безопасность рыбаков на водоеме обеспечивало Троицкое инспекторское отделение ЦГИМС ГУ МЧС России по Челябинской области.

Участники фестиваля остались довольны проведенным на свежем воздухе днем («Южноуральский лед» весело и ярко проходил в субботу, 11 марта), как следует зарядившись хорошим настроением.