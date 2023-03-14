14.03.2023
«Южноуральский лед» объединил сотни любителей зимней рыбалки
14.03.2023
«Я БЫЛА ЕГО ПЕРВОЙ ЛЮБОВЬЮ…»
14.03.2023
Депутат-справедливоросс Ольга Мухометьярова вернулась из зоны СВО
14.03.2023
В Челябинске задержан мужчина, сбежавший из колонии-поселения в Тольятти
14.03.2023
В Камерном театре нарисуют портреты зрителей
14.03.2023
Гости «Пятёрочки» могут стать обладателями коллекции стильных итальянских ножей
«Южноуральский лед» объединил сотни любителей зимней рыбалки
13.03.2023
Ирина Гехт и Наталья Баскова подписали договор о сотрудничестве
06.03.2023
Школу Трехгорного в этом году ждет долгожданный комплексный ремонт
06.03.2023
В Копейске педагоги и студенты колледжа шьют амуницию для бойцов
03.03.2023
Обновленный ФАП в поселке Херсонский принимает пациентов
Котова потребовала проверить все козырьки домов на наличие наледи и снега
13.03.2023
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
13.03.2023
Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»
12.03.2023
Полицейские Челябинска организовали операцию по поиску пропавшей студентки
12.03.2023
Челябинские власти отреагировали на сигнал общественников о варварской обрезке деревьев
10.03.2023