Южноуральский минфин сделал Челябинск чище

Сотрудники и ветераны министерства финансов Челябинской области провели традиционный весенний субботник на Алом поле.

Как сообщает пресс-служба минфина, общими усилиями была приведена в порядок после зимы Аллея финансистов, которая украшает парк с 2018 года.

Коллектив ведомства регулярно ухаживает за высаженными пять лет назад и уже заметно подросшими деревьями, проводит субботники на прилегающей территории. С удовольствием откликаются на приглашение и пенсионеры минфина, для которых это возможность помочь в добром деле и пообщаться с коллегами.

«Нашему детищу – Аллее финансистов – уже пять лет. Но по меркам ботаников это совсем еще юные растения, которым для роста и развития нужен тщательный уход, и мы, конечно, стараемся его обеспечить», – говорит глава ведомства Андрей Пшеницын.

Главный региональный финансист напомнил, что осенью была проведена ревизия всех посадок вместе с биологами ботанического сада ЧелГУ и с учетом советов специалистов подготовлены деревья к зимовке.

«А сегодня, когда наконец-то потеплело, коллектив вышел на традиционный субботник. Убрали все, что накопилось под снегом и портило облик аллеи. Теперь наши липы, рябины и клены в чистоте и порядке», - с удовлетворением констатировал Андрей Пшеницын.

Напомним, Аллея финансистов в Челябинске появилась в 2018 году, в преддверии векового юбилея финансовой системы области. Тогда руками сотрудников минфина на Алом поле было высажено 35 деревьев, которым дали необычные названия – «липа бюджетная», «рябина доходная» и «клен сбалансированный». С тех пор коллектив ведомства регулярно ухаживает за посадками и проводит ежегодный субботник на прилегающей территории.

Закладывая эту аллею, минфиновцы дали обещание, что будут ухаживать за деревьями, будут следить за их состоянием и судьбой. Свое слово они держат.

В 2022 году глава регионального минфина Андрей Пшеницын и директор ботанического сада ЧелГУ, кандидат биологических наук Вера Меркер провели ревизию именной аллеи. Специалист дала доступные и четкие рекомендации по уходу за каждым видом дерева.