Молодая финансовая поросль в Челябинске окрепла и прихорошилась

Сотрудники министерства финансов Челябинской области привели в порядок именную Аллею, высаженную три года назад к вековому юбилею финансовой системы региона на Алом поле.

На традиционный субботник ведомство вышло практически в полном составе - на Алом поле собрались более 140 финансистов с рабочим инвентарем и в фирменной экипировке во главе с министром финансов Андреем Пшеницыным.

Как рассказали в пресс-службе минфина, после зимы аллея и прилегающая к ней территория потребовали тщательной уборки. За два часа финансисты собрали более двухсот мешков листвы и мусора, расчистили дорожки и газоны. Проверили и все посадки, ведь прошедшая зима была холодной и снежной, а, значит, молодые деревья могли не пережить ее.

«Закладывая эту аллею, мы дали обещание, и в первую очередь себе, что будем ухаживать за деревьям, будем следить за их состоянием и судьбой, – говорит министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын. – Хотели, чтобы зеленых крон в городе стало больше, чтобы новая листва и яркие ягоды рябины в будущем радовали гуляющих в парке горожан».

На Аллее финансистов в 2018 году было высажено 35 деревьев, которым дали необычные названия – «липа бюджетная», «рябина доходная» и «клен сбалансированный». За это время посадки прижились и полностью окрепли.

«Весеннее мероприятие, когда мы приводим в порядок Аллею финансистов, уже стало для нас традицией. Это еще один повод провести внерабочее время вместе – на свежем воздухе, дружно, с пользой», – подытожил министр.

Фото: Минфин региона