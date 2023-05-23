23.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 24 мая (18+)
23.05.2023
«Остров надежды» снова приглашает жителей Челябинской области в гости
23.05.2023
Южуноуральцев наградили за спасение 17 сапбордистов на озере Увильды
23.05.2023
Челябинцев приглашаю отметить День славянской письменности и культуры
23.05.2023
Российский союз промышленников и предпринимателей наградил ММК за заботу о людях и окружающей среде
23.05.2023
Жительница Магнитогорска почти месяц переводила деньги аферистам
Южуноуральцев наградили за спасение 17 сапбордистов на озере Увильды
08.09.2022
Перевозчик отказался работать на маршруте Челябинск - оз. Увильды («Лесное озеро»)
19.02.2021
Чиновников, строивших коттеджи на месте детского лагеря, оставили на свободе
26.11.2020
На Увильдах спасли лебедя, который примерз ко льду
04.09.2020
Прокуратура заставила собственников незаконного забора на Увильдах восстановить почву
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023