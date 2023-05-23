Южуноуральцев наградили за спасение 17 сапбордистов на озере Увильды

Южноуральцев наградили за спасение 17 человек на озере Увильды. Они катались на сапбордах и попали в шторм.

Эта история случилась в августе 2022 году. Группа людей каталась на сапбордах на озере Увильды. В какой-то момент начался шторм: 13 женщин и четверо детей оказались посреди водоема, без спасжилетов.

Их заметил один из отдыхающих и тут же направился к людям на личном тримаране. На него и перебрались пострадавшие, однако у плавсредства волной оторвало двигатель. Тогда он связался по телефону с другими судоводителями. В течение нескольких минут все люди были благополучно доставлены на берег.

«Спасенные вместе с Общественной палатой региона выступили с ходатайством о поощрении этих отважных людей. И награды нашли своих героев», - рассказали в МЧС Челябинской области.