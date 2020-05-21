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За челябинскую зелень вступились депутаты

Общество
Сегодня, 17:28

Челябинские депутаты будут добиваться введения административной ответственности за повреждение или снос зеленых насаждений.

На следующей неделе, 26-го мая, депутаты гордумы выйдут с соответствующей законодательной инициативой в Заксобрание региона. По их мнению, необходимо установить на областном уровне штрафы для должностных и физических лиц за незаконную вырубку растений.

Как отмечают в пресс-службе челябинской городской думы, сегодня в городском правовом поле нет никакого наказания за незаконную вырубку деревьев. Существует обязанность компенсационных высадок. Однако есть случаи, когда специалисты надзорных органов вынуждены констатировать уже свершившийся факт вырубки деревьев и кустарников. При этом законного основания для наказания виновников самовольной вырубки не существует.

При создании проекта новой меры ответственности челябинские депутаты изучили и взяли на вооружение опыт других городов, в частности, Москвы, где за повреждение деревьев предусмотрен немалый штраф.

 

 

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