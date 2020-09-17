За сутки еще у семи школьников выявили ковид

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников, что аналогично показателю предыдущего дня. Всего с начала учебного года в регионе подтверждено 39 случаев ковида у учащихся.

Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

По данным министерства, за прошедший день в области зарегистрировано 80 новых случаев коронавируса, в том числе у семи школьников. Число детей, заболевших ОРВИ, значительно больше. На карантин по ОРВИ закрыта одна школа и 129 классов.

По состоянию на 17 сентября по предписанию Роспотребнадзора остается закрытым только один класс в школе, где был выявлен случай коронавируса среди учащихся.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. «Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять».

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки обследовано четыре тысяч 631 южноуралец (днем ранее - три тысячи 604 жителя). Исследования на COVID-2019 проводятся в 21 лаборатории, расположенной в пяти муниципальных образованиях области - Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Сатке и Озерске.