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За сутки еще в двух муниципалитетах Челябинской области выявлен коронавирус

Общество
Сегодня, 00:14
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области заболевшие коронавирусной инфекцией Covid-19 выявлены уже в 25 муниципальных образованиях региона.

Первый случай зарегистрирован в Варненском районе и Троицком районе. В Варненском районе у 53-летнего пациента, который никуда не выезжал и ни с кем не контактировал ковидная пневмония средней степени тяжести. «Пациент изолирован, находится под наблюдением в Магнитогорске в инфекционной больнице. Контактировавшие с ним выявлены, предупреждены о самоизоляции, анализы направлены в Челябинск на исследование», - пояснили в районной администрации. В Троицком районе 34-летний житель также никуда не выезжал и ни с кем не контактировал, у него ковидная пневмония.

В Златоусте за сутки добавилось 35 новых подтвержденных случаев коронавируса и достигло 142. В городе на сегодня выявлен самый возрастной в области пациент с коронавирусом – ему 90 лет, а также самый юный заболевший – ему всего один месяц.

В списке заболевших только пять завозных случаев – из Пхукета, КНР и три из Москвы. Семеро – никуда не выезжали и ни с кем не контактировали. Остальные заболели после контакта с зараженным. Инфицирование произошло в отделении городской больницы, которую на сегодня закрыли на карантин.

Пока только один выздоровел и выписан, остальные продолжают лечение. У 11 пациентов пневмония (за сутки плюс три). У 54 пациентов нет никаких клинических проявлений болезни.

У пяти пациентов было тяжелое течение болезни, из них 85-летний пациент находится в отделении реанимации и интенсивной терапии на ИВЛ, у 66-летнего и 38-летнего - тяжелая степень (по сопутствующей патологии). Из тяжелых пациентов двое умерли. Это 78-летний пациент (он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал, у него была ковидная пневмония тяжелой степени) и 64-летний пациент (рак желудка четвертой стадии).

В Челябинске число случаев коронавируса за сутки выросло на девять -с 73 до 82. Одного из контактировавшего с заболевшим – 49-летнего челябинца – врачи пока не нашли и всю информацию о нем передали в полицию. Из общего числа случаев – 23 завозных, в том числе 10 – из Москвы, остальные из Германии, Лондона, Италии, Польши, Украины, Испании, США, Доминиканской Республики, Минвод, Новосибирска. Еще 31 пациент никуда за пределы региона не выезжал и ни с кем из больных не контактировал. Остальные заболели после контакта с заболевшим.

У 15 заболевших – пневмония (прирост за сутки на три случая), из них 10 человек никуда не выезжали за пределы региона и ни с кем не контактировали, один приехал из США, один – из Москвы. У троих тяжелая степень заболевания, из них один – 58-летний на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У 28 человек нет клинических признаков заболевания. Один человек скончался - 66-летний челябинец, который приехал из клиники Москвы (у него была онкология). Выписан из больницы 21 человек, остальные продолжают лечение.

В Магнитогорске список заболевших пополнили пятеро жителей. На сегодня подтверждено 49 случаев. Из общего число всего девять завозных случаев, в том числе пять – из Москвы. Еще 14 человек никуда не выезжали и ни с кем не контактировали. У 19 заболевших выявлена пневмония. У 51-летнего магнитогорца тяжелая степень пневмонии, он на ИВЛ. У 38-летнего тяжелое течение по сопутствующей патологии, 43-летний в тяжелом состоянии находится отделении реанимации и интенсивной терапии. Всего выписаны восемь человек, остальные продолжают лечение.

В Миассе число заболевших за сутки увеличилось на девять человек. На сегодня в городе 19 подтвержденных случаев. Самому маленькому – четыре года, старшему – 69 лет. В списке заболевших сотрудники полиции отдела «Южный». Из общего числа случаев заболевания один завозной - из Испании. Пятеро заболевших никуда не выезжали и ни с кем не контактировали. У четверых пневмония средней и легкой степени. Один выписан, остальные продолжают лечение.

В Кизильском районе в списке заболевших добавился один пациент. На сегодня в муниципалитете восемь заболевших в возрасте от шести месяцев до 79 лет. Один случай завозной – из ОАЭ, один – не контакте и никуда не выезжал, остальные заразились после контакта. У троих пневмония: у 17-летнего, 64-летнего (он ни с кем не контактировал и никуда не выезжал, находится на ИВЛ) и 79-летнего (заболел после контакта с больным). Пятеро выписаны, двое с пневмонией продолжают лечение.

В Троицком городском округе число заболевших выросло за сутки до семи (плюс один). Двое не контактны и никуда не выезжали, остальные заразились после контакта. У четверых нет клинических проявлений болезни. Все продолжают лечение.

В Брединском районе шестеро заболевших – от 25 до 57 лет. Три случая завозных (из Дагестана, ОАЭ, Минводы). Один никуда не выезжал и ни с кем не контактировал. У четверых - пневмония. Трое выписаны, трое продолжают лечение.

В Ашинском районе четверо заболевших от трех до 63 лет. Из них трое приехали из Москвы, один заразился после контакта с заболевшим. У всех четверых нет клинических проявлений болезни.

В Верхнем Уфалее четверо заболевших от 26 до 73 лет, у всех пневмония. Трое никуда не выезжали и ни с кем не контактировали, один заболел после встречи с зараженным. Все продолжают лечение.

В Верхнеуральском районе – три случая, все завозные. Один – из Новосибирска, двое приехали из ОАЭ, у обоих была пневмония, уже выписаны. Один продолжает лечение.

В Снежинске три подтвержденных случая (приехали из Доминиканской Республики, все выписаны).

В Красноармейском районе трое заболевших в возрасте от 41 до 80 лет. Один приехал из Москвы, один заразился после контакта с заболевшим. Самый возрастной пациент никуда не выезжал и ни с кем не контактировал, у него пневмония. Все продолжают лечение.

В Катав-Ивановском районе – трое пациентов в возрасте от 32 до 71 года. Один приехал из Пензы, двое заразились после контакта с больным. У двоих нет клиники. Все продолжают лечение.

В Копейске трое заболевших в возрасте от 34 до 58 лет. Один приехал из Москвы, 58-летний пациент никуда не выезжал и ни с кем больным не общался, у него пневмония. Все продолжают лечение.

В Чебаркульском районе – двое с пневмонией (один приехал из Москвы, один заразился после контакта с заболевшим, оба в больнице), в Трехгорном – двое (один приехал из Москвы, один заразился после общения с ним, продолжают лечение), в Коркинском районе – двое (одна приехала из Москвы, вторая заразилась после контакта. Продолжают лечение).

В Сосновском районе к одному заболевшему (54-летний пациент никуда не выезжал и ни с кем не контактировал, у него пневмония легкой степени) прибавился еще один (44-летний, также ни с кем не контактировал, е него пневмония). Первый выписан, второй продолжает лечение.

В Кусинском районе также число заболевших выросло до двух. Оба заразились после контакта с больным, у обоих нет клинических проявлений болезни, продолжают лечение.

В Уйском районе – один (приехал из Москвы, продолжает лечение), в Еткульском районе - 85-летний житель (он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал, находился на лечении в отделении анестезиологии-реанимации районной больницы, у мужчины – пневмония). В Еманжелинском районе заболела 62-летняя женщина. Она за пределы муниципалитета не выезжала.

В больницах области также проходят лечение 15 жителей других регионов. Семеро приехали из Москвы, один из Санкт-Петербурга (Златоуст), один из Ленинградской области (прописан в Курганской области), один – из Ставропольского края (временно живет и работает в Копейске), один из Сибая в Магнитогорск (отправлен домой в Башкирию), один из ЯНАО (в Сатку). Они были доставлены в лечебные учреждения Челябинска с аэропорта и железнодорожного вокзала. Все продолжают лечение.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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