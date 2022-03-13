За сутки коронавирус подтвержден у 923 южноуральцев

В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 923 жителей региона, что меньше числа заболевших в предыдущий день.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 307 тысяч 590 случаев заболевания коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба минздрава региона, за прошедшие сутки выписаны 1174 человека.

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

За прошедшие сутки от COVID-19 умер 21 человек. Это больше, чем днем ранее. Тогда коронавирусная инфекция оборвала жизни 19 жителей.

Напомним, в министерстве здравоохранения продолжает работать горячая линия. Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме. режиме. Телефон:

8 (351) 240-15-16.

Также работает круглосуточная горячая линия по вопросам граждан - 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.