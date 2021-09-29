За сутки ковид оборвал жизни 25 южноуральцев

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрирован 381 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19, что на 0,8% больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 378, прирост также 0,8%). За весь период пандемии лабораторно подтверждено 97 тысяч 151 случай ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 279 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее - 280). С начала пандемии 82 тысячи 603 жителя сумели победить коварную болезнь.

За минувшие сутки скончалось 25 жителей с COVID-19. С начала пандемии ковид оборвал жизни четырех тысяч 636 жителей. Из них три тысячи 366 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал раннему уходу.

Продолжают лечение на госпитальных базах и на дому девять тысяч 870 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – девять тысяч 793 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.