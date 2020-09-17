За сутки умерло пять человек с ковидом в Челябинске, Коркино и Верхнеуральском районе

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано пять случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались трое женщин и двое мужчин из Челябинска, Коркинского и Верхнеуральского районов. С начала пандемии умерло 438 южноуральцев с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, в Челябинске накануне была зарегистрирована смерть трех женщин с коронавирусом. Причиной смерти 81-летней пациентки стали сенильная дегенерация головного мозга и гипертоническая болезнь, 82-летней женщины - сахарный диабет и гипертоническая болезнь, 94-летней женщины - атеросклеротическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь. В Челябинске с начала пандемии подтверждено 6 тысяч 638 случаев заболевания COVID-19 (за прошедшие сутки – плюс 34).

В Коркинском районе зафиксирована смерть 75-летнего мужчины с коронавирусом. Всего в городе выявлено 212 случаев коронавирусной инфекции.

В Верхнеуральском районе скончался 73-летний мужчина с подтвержденным ковидом. Причина смерти: хроническая обструктивная болезнь лёгких, атеросклероз. Всего в районе подтверждено 264 случая коронавирусной инфекции

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 438 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 114 человек умерли от ковидной пневмонии, 324 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 17 сентября в России скончалось 19 тысяч 61 пациент с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 319 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида - 995. В Челябинской области умерло 438 жителя с коронавирусом (114 - от ковида), в Свердловской области – 549, в Ханты-Мансийском автономном округе – 179, в Ямало-Ненецком автономном округе – 97, в Тюменской области – 32, в Курганской – 24.