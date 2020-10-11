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За сутки умерло шесть пациентов с ковидом в Челябинске, Ката-Ивановске и Уйском районе

Общество
Сегодня, 12:05
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано шесть случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались пятеро женщин и один мужчина из Челябинска, Катав-Ивановска и Уйском района. С начала пандемии умерло 533 южноуральца с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, в Челябинске от ковидной пневмонии скончались две женщины в возрасте 66 и 80 лет.

Кроме того, в областном центре умерли 63-летний мужчина и 87-летняя женщина, у которых был подтвержден коронавирус. Причина смерти мужчины – инфаркт мозга при гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца, женщины - диффузный кардиосклероз, гипертоническая болезнь.

В Катав-Ивановском районе подтверждена 70-летней женщины. Причина- сахарный диабет, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий. Коронавирус был сопутсвующим.

В Уйском районе умерла 85-летняя женщина. Причина - постинфарктный кардиосклероз, легочно-сердечная недостаточность. Ковид – сопутствующий.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 533 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 135 человек умерли от ковидной пневмонии, 398 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 11 октября в России скончалось 22 тысячи 454 пациента с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 582 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 184. В Челябинской области умерли 533 жителя с коронавирусом (135 - от ковида), в Свердловской области – 646, в Ханты-Мансийском автономном округе – 202, в Ямало-Ненецком автономном округе – 112, в Тюменской области – 45, в Курганской – 44.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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