За сутки заболели ковидом 146 южноуральцев, выздоровело 147, умерло четверо

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 146 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 3,3% больше показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 151 инфицированных).

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 147 человек, перенесших коронавирус, что меньше показателя предыдущего дня (днем ранее – 153).

Накануне коронавирусная инфекция оборвала жизни четверых жителей, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее умерло двое пациентов с ковидом).

Всего с начала пандемии переболело ковидом 329 тысяч 385 жителей. Сумели справиться с болезнью 318 тысяч 512 пациентов.

Всего с начала пандемии скончалось восемь тысяч 895 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 617 жителей умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона,

По состоянию на 11 мая 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 одна тысяча 932 человека, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - три тысячи 937 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.