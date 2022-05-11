11.05.2022
Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали нарколабораторию
11.05.2022
Бывший офицер ГДР: Пройти в «Бессмертном полку» было большой честью для меня
11.05.2022
В Долгодеревенском для пациентов больницы запустят «умный» чат-бот
11.05.2022
За сутки заболели ковидом 146 южноуральцев, выздоровело 147, умерло четверо
11.05.2022
Челябинцев приглашают обсудить дизайн-код вывесок
11.05.2022
Алексея Текслера просят устранить бродячий скот в Кундравах
За сутки заболели ковидом 146 южноуральцев, выздоровело 147, умерло четверо
10.05.2022
За сутки заболел ковидом 151 южноуралец, выздоровело 153, умерло двое
07.05.2022
В Челябинской области подтверждено 166 новых случаев ковида
29.04.2022
Суточное число заболевших ковидом южноуральцев чуть подросло
28.04.2022
За сутки заболело ковидом больше южноуральцев, чем выздоровело
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
09.05.2022
Челябинск отмечает Великую Победу
09.05.2022
Праздничная афиша на День Победы в Челябинске и Магнитогорске
06.05.2022