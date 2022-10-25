25.10.2022
В Челябинске будут судить межрегиональную группу наркоторговцев
25.10.2022
За сутки заболело ковидом 205 южноуральцев, выздоровело 253, умерло трое
25.10.2022
В Магнитогорске задержаны участники вооруженной массовой драки
25.10.2022
В Каслях восстанавливают исторически ценное здание бывшего госпиталя
25.10.2022
Ребенок задыхался: сотрудник ДПС Агаповского района экстренно доставили мальчика в больницу
25.10.2022
После вмешательства генпрокуратуры ребенок-инвалид из Магнитогорска обеспечен дорогостоящим лекарством
За сутки заболело ковидом 205 южноуральцев, выздоровело 253, умерло трое
25.10.2022
Южноуральцы теперь могут привиться от ковида и назальной вакциной
24.10.2022
За неделю ковид оборвал жизни 30 южноуральцев
23.10.2022
Суточное число заболевших ковидом южноуральцев снизилось в два раза
18.10.2022
За сутки заболел ковидом 341 южноуралец, выздоровело 459, умерло пятеро
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022
Конец «чуриловской безнадеге»
21.10.2022
Мэрии Розы, Коркино и Первомайского готовятся к ликвидации
21.10.2022