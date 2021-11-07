За сутки заболело ковидом 564 южноуральца, умерло – 29, продолжают лечение – 17187

В Челябинской области по состоянию на седьмое ноября получают лечение на госпитальных базах и на дому 17 тысяч 187 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 16 тысяч 854 жителя). На начало ноября одновременно боролись с ковидом 15,5 тысячи жителей, месяц назад – порядка 10 тысяч.

Растет и число выявляемых за сутки новых случаев – более полутысячи каждые 24 часа. Ежедневно коронавирус обрывает 29-30 жизней.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 564 новых случая ковида, что на 0,7% больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 560 заболевших и прирост 1%). И это очередной антирекорд по числу выявленных за сутки инфицированных ковидом. С начала пандемии подтверждено 114 тысяч 537 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 202 пациента, переболевших ковидом (днем ранее - 205). С начала пандемии 91 тысяча 584 жителя сумели победить коварную болезнь.

За минувшие сутки скончалось 29 жителей с коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (было – 30).

С начала пандемии ковид оборвал жизни пяти тысяч 724 жителя. Из них четыре тысячи 454 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.