За сутки заболело ковидом 619 южноуральцев, выздоровело 674 жителя, умерло 29 человек

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 619 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 (в том числе двое школьников), что на 1,1% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее было 612 заболевших и прирост 0,8%).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, всего с начала пандемии подтверждено 122 тысячи 789 случаев COVID-19.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 674 пациента, переболевших ковидом (днем ранее - 688). С начала пандемии 98 тысяч 513 жителей сумели победить коварную болезнь.

За минувшие сутки скончалось 29 жителей с коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (было 30). С начала пандемии коронавирусная инфекция COVID-19 стала причиной смерти шести тысяч 139 жителей. Из них четыре тысячи 869 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

На госпитальных базах и на дому получают лечение 18 тысяч 85 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 18 тысяч 179 жителей).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.