За сутки заболело ковидом чуть более четырех тысяч южноуральцев, умерло 19

В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено четыре тысячи 34 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, что на 4,1% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – четыре тысячи 201 заболевший, спад на 10,8%).

Антирекорд был зарегистрирован пятого февраля – пять тысяч 354 заболевших.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки коронавирус подтвержден у 282 школьников, что на 19,1% ниже аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – у 336 учеников).

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 250 тысяч 441 случай подтвержденной коронавирусной инфекции.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 4396 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 4382). Всего в регионе 194 тысячи 973 жителя сумел победить коварную болезнь.

За сутки коронавирусная инфекция оборвала жизни 19 жителей, что меньше аналогичного показателя предшествовавшего дня (накануне 20 человек умерло).

Всего с начала пандемии скончалось восемь тысяч 37 южноуральцев с подтвержденным COVID-19, в том числе шесть тысяч 759 человека умерло непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 18 февраля 2022 года на госпитальных базах и на дому получают лечение 47 тысяч 389 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 47 тысяч 770 жителей). Максимальный показатель за весь период пандемии был 14 февраля - 48 тысяч 363 пациента.

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.