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Берегите себя и родных

За выходные в Челябинской области утонуло 16 человек

Общество
Вчера, 23:15
Автор: 
Олеся Денисова

Аномальная жара и несоблюдение правил безопасности привело к росту числа трагедий на водоемах Челябинской области.

«Это тяжёлый для меня пост. За выходные в водоемах области утонули 16 человек: 13 взрослых и 3 детей. Каждая смерть - трагедия беспечности и безответственности», - написал губернатор Алексей Текслер на своей странице в соцсетях.

Глава региона отметил, часто причиной трагедии стало купание в запрещенных местах и употребление алкоголя. «Особенно страшно, когда в таком состоянии взрослые теряют бдительность и отпускают к воде детей, оставляют их без присмотра», - подчеркивает губернатор.

По данным минздрава области, в регионе с начала июля зарегистрировано четыре случая детского травматизма и несоблюдения правил безопасности на воде из-за высокой температуры окружающей среды.

Как сообщает СУ СКР региона, 12 июля на одном из водоемов Кусинского района утонул четырехлетний мальчик, приехавший отдыхать с родителями. Взрослые не уследили за малышом и произошла трагедия. «Мальчика спасти не удалось», - с сожаление констатировали в минздраве.

В этот же день в Еткуле девятилетняя школьница плавала поздно вечером на надувном круге и пропала из поля зрения. Ребенка вытащили из воды спасатели. «В настоящий момент девочка находится в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Пациент готовится к транспортировке, выслан реанимобиль», - уточнили в минздраве.

В субботу, 11 июля, еще одну девятилетнюю девочку из Магнитогорска спасателям удалось спасти.

По данным поисково-спасательной службы области, 10 июля в Аргаяшском районе на карьере около СНТ «Луч» утонули шестилетний мальчик и его дедушка 75 лет. В этот же день на реке Миасс в районе спорткомплекса утонул мужчина 1980 года рождения.

В Каслинском районе на озере Аракуль перевернулся на лодке и не сумел выплыть мужчина 1983 года рождения. Его тело было найдено у противоположного берега лишь не следующий день

В субботу, 11 июля, на реке Карталы-Аят в Карталинском районе утонул мужчина 1983 года рождения. Его тело достали из воды очевидцы.

В воскресенье, 12 июля, на карьере в поселке Октябрьский (Копейский городской округ) не выплыла женщина 1981 года рождения. На реке Юрюзань в районе улицы Орловская утонул мужчина 1994 года рождения.

«Из этих жутких цифр надо сделать выводы. К каждому человеку спасателя не приставишь. Трагедий можно избежать, только осознав, что спиртное и отдых на воде — вещи несовместимые», - отметил Алексей Текслер и призвал южноуральцев. - Берегите себя и своих родных!».

В ГУ МЧС отмечают, что нередко на водоемах можно встретить детей без присмотра родителей. Это недопустимая безалаберность со стороны родителей, которые несут ответственность за своих чад. На первый раз с юными пловцами просто беседуют и отпускают. «Если дети, с которыми была проведена профилактическая беседа, во время следующего рейда вновь попадут в поле зрения сотрудников полиции, на родителей будут составлены административные протоколы и наложены штрафы», - предупреждает начальник отдельно поста 60-й пожарно-спасательной части Вячеслав Мамаев.

Фото ПСС области

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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