Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться

В Челябинской области за прошедшую неделю (с 27 по второе апреля) подтверждено 949 новых случая коронавирусной инфекции, что на 13,2% меньше аналогичного показателя предыдущей семидневки (с 20 по 26 марта ковид подтвердили у одной тысячи 93 южноуральцев).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшую неделю выздоровело одна тысяча 68 южноуральцев, что меньше аналогичного показателя недельной давности (неделей ранее – одна тысяча 699 пациентов с ковидом).

За весь период пандемии переболели коронавирусной инфекцией 409 тысяч 669 человек, сумели справиться с ковидом 398 тысяч 739 житель.

За неделю ковид оборвал жизни 12 жителей области (по данным портала стопкоронавирус.рф), что меньше аналогичного показателя предшествовавшей ей семидневки (тогда умерло 16 человек).

С начала пандемии скончалось девять тысяч 604 пациента с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 325 жителей (по данным портала стопкоронавирус.рф по состоянию на пятое марта) и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Единая служба оперативной помощи гражданам Минздрава области – 122.