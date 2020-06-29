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«Задвоение» тормозит выплату детского пособия в Челябинской области

Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 10:01
Автор: 
Олеся Денисова

Жители Челябинской области, подающие заявления на выплату детского пособия сразу несколькими способами и предоставляющие недостоверную информацию своими действиями тормозят выплату им пособий.

По данным министерства социальных отношений области, в июне 2020 года на выплату пособий нуждающимся южноуральским семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно был направлен 291 миллион рублей.

Решение о назначении выплаты принимается в течение десять рабочих дней со дня подачи заявления. Срок может продлиться до 20 рабочих дней. Но некоторые южноуральцы не получили денег и после трех недель ожидания и стали завалить управления соцзащиты вопросами.

В министерстве пояснили причины, которые могут увеличить период ожидания. По словам министра социальных отношений Ирины Буториной, одной из причин задержки выплат становится так называемое «задвоение». «Это когда заявление подается сразу несколькими способами, например, в органы соцзащиты и на сайт госуслуг, - уточнила Ирина Буторина и назвала вторую причину. - Выявляются факты отражения заявителями недостоверной информации. Это касается и состава семьи, и доходов».

Кроме того, в отдельных случаях задержка объясняется и причинами технического характера. Но на днях наконец-то заработал федеральный ресурс, который ускорит как межведомственный обмен информацией, так и проведение правовой оценки поступающих документов.

Министр просит всех заявителей набраться терпения. «Наши специалисты делают все, чтобы максимально оперативно назначить и выплатить пособие», - заверяет Ирина Буторина.

Напомним, семьи, воспитывающие детей в возрасте от трех до семи лет включительно, смогут претендовать на ежемесячную выплату в размере пять тысяч 330,5 рубля. Деньги выплачиваются на каждого ребенка одному из родителей (усыновителю или опекуну), проживающему на территории Челябинской области и имеющему российское гражданство.

«Новое пособие полагается не всем родителям, а именно нуждающимся. При назначении ежемесячной выплаты, прежде всего, учитывается уровень дохода семьи», - напомнила Ирина Буторина.

На данный вид помощи могут претендовать семьи, чей среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума, установленного региональным законодательством (10 тысяч 336 рублей). Если родители состоят в браке, то отец (усыновитель или опекун) должен быть занятым, самозанятым, иметь статус безработного или инвалида. Матерям, осуществляющим уход за ребенком до достижения им возраста 14 лет, ежемесячная выплата назначается независимо от занятости.

Также единовременная выплата в размере пяти тысяч рублей по распоряжению губернатора Алексея Текслера предназначена многодетным семьям, состоящим на учете в органах социальной защиты населения, и одиноким родителям, с доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, состоящим на учете в органах социальной защиты населения.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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