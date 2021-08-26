Загородный комплекс «Лесная застава» АО «ЧЦЗ» завершает лето сменой для взрослых

Уникальную возможность снова вернуться в детство предоставит взрослым южноуральцам с 27 по 29 августа загородный оздоровительный комплекс «Лесная застава» Челябинского цинкового завода, входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «ЧЦЗ», в последней лагерной смене этого лета «PRO_Юность» взрослых, как детей, распределят по отрядам, закрепив за ними вожатых и воспитателей. Наставники будут

организовывать досуг, следить за тем, чтобы вернувшиеся в пионерское детство отдыхающие не скучали и не нарушали установленных правил. В последний летний уик-энд отдыхающих в «Лесной заставе», помимо оздоровительных процедур, утренней зарядки, посещения плавательного бассейна и пятиразового питания, ждет насыщенная культурная программа – спортивные состязания, квесты, дискотеки и большой пионерский костер с песнями под гитару.

Отрядов будет несколько. Самый младший — от 21 года. В первом, самом старшем отряде будут взрослые до 60 лет. Название отряда и девиз придумают сами отдыхающие. Стоимость путевки за двое суток составит всего пять тысяч рублей, для работников Челябинского цинкового завода – четыре тысячи рублей.