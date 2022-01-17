Загранпаспорт за пять дней

В Челябинской области продолжается акция «Заграничный паспорт за пять дней». Документ можно получить меньше, чем за неделю, оформив заявку через портал госуслуг.

Подразделения по вопросам миграции главного управления МВД России по Челябинской области и территориальных органов внутренних дел приглашают жителей региона оформить заграничный паспорт в сокращенный срок.

«В рамках акции получить документ детям до 14 лет можно за пять дней, подав заявление в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. На сегодняшний день сотрудники подразделений по вопросам миграции выдали более 70 заграничных паспортов юным жителям области», - рассказали в региональном полицейском главке.

Акция продлится до первого марта 2022 года.

Информация о режиме работы подразделений по вопросам миграции размещена на сайте ГУ МВД России по Челябинской области в разделе «государственные услуги по линии миграции».

Телефоны для справок: 8(351) 239-09-65, 239-10-10, 239-08-26.