17.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 18 января
17.01.2022
В поездах и на вокзалах ЮУЖД продолжают противоэпидемические меры
17.01.2022
ММК повысил производительность ЭСПЦ
17.01.2022
В Челябинске водитель насмерть сбил пешехода
17.01.2022
Загранпаспорт за пять дней
17.01.2022
Южноуральцев приглашают на всемирный День снега
Загранпаспорт за пять дней
17.01.2022
Полицейские Чебаркуля изъяли крупную партию героина
14.01.2022
Челябинский полицейский, «сливавший» информацию об умерших, уволен из органов
12.01.2022
Мошенники из Челябинска добрались до жительницы Омска
11.01.2022
Колокольцев поставил первоочередные задачи перед новым руководителем южноуральского полицейского главка
Главный архитектор Челябинска получил выговор за «китов»
17.01.2022
В 2022 году минимальная зарплата в Челябинской области достигнет почти 16 тысяч
14.01.2022
Магнитогорцев на Крещение не пустят в помещение для переодевания без QR-кода
13.01.2022
Парадоксы Челябинска: пятидневка для снежных куч
12.01.2022
Челябинцы вновь жалуются на жуткую вонь
12.01.2022