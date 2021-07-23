Замминистра экологии по Челябинской области находится в стационаре

Замминистра экологии по Челябинской области Виталий Безруков, подозреваемый в превышении должностных полномочий, вчера, 22 июля, был госпитализирован в больницу с обострением хронического заболевания. Несколько дней он будет находиться в стационаре.

«Вчера почувствовал себя плохо. Супруга предложила вызвать скорую и поехать в больницу. Сделали все необходимое: поставили уколы, прокапали. Сегодня чувствую себя лучше, но боли остались. Пока пишут, что панкреатит», - рассказал корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» Виталий Безруков.

Обострение, как отмечает замминистра, связано с ранее перенесенными операциями.

Супруга Виталия Безрукова также сейчас находится в больнице из-за угрозы беременности.

Сегодня, 23 июля, Виталий Безруков планировал быть на пресс-туре на озере Увильды, но не смог поехать из-за состояния здоровья и госпитализации.

Напомним, замминистра экологии области подозревают в превышении должностных полномочий. После допроса, 20 июля, ему была избрана мера принуждения в виде обязательной явки – Безрукова отпустили домой. На следующий день замминистра вышел на работу.