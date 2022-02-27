Западные страны анонсировали новые санкции: отключение от SWIFT и заморозка активов Центробанка

ЕС, США, Великобритания и Канада договорились о введении против России новых «жёстких финансовых санкций». В частности они предусматривают отключение некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом сообщил накануне, 26 февраля, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передаёт ТАСС.

«Так, все российские банки, в отношении которых уже введены санкции международного сообщества, и, если потребуется, другие российские банки будут отключены от SWIFT», - отметил он.

Кроме того, западные страны решили заморозить активы Центробанка и тем самым ещё больше ограничить его возможности по поддержке курса рубля за счёт международных финансовых сделок.

Также Запад откажется от программы «золотых паспортов», позволяющей состоятельным россиянам получать иностранное гражданство в обмен на инвестиции.

«Согласованные санкции также направлены против лиц и организаций в России и в других местах, которые поддерживают войну на Украине. В особенности, будет положен конец возможности состоятельных россиян получать для себя и своих родственников так называемый золотой паспорт и европейское гражданство», - сообщил Хебештрайт.

Представитель кабмина ФРГ сообщил, что США и европейские страны выразили «готовность прибегнуть к новым мерам, если Россия не прекратит свою атаку против Украины и тем самым против европейского миропорядка».

О решении отключить российские банки от международной межбанковской системы SWIFT говорится также в распространённом Белым домом совместном заявлении стран.

«В то время как российские войска ведут наступление на Киев и другие украинские города, мы полны решимости продолжать заставлять Россию нести издержки, которые приведут к дальнейшей изоляции России от международной финансовой системы и наших экономик. Мы воплотим в жизнь эти меры в ближайшие дни. Мы обязуемся принять следующие меры: во-первых, мы обязуемся обеспечить исключение отдельных российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и отразится на их способности работать в глобальном масштабе», - утверждается в документе.

Напомним, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и денационализации Украины. В ответ на действия Москвы ЕС, США, Великобритания, Канада и ряд других стран ввели персональные санкции в отношении политического руководства РФ и представителей бизнес-элиты, также введены масштабные ограничения для стратегических секторов российской экономики.