«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступила в суде против перекраивания челябинского леса

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова призвала мэрию Челябинска перестать покрывать уничтожение городского леса компенсационными высадками. По её мнению, это не только нарушение закона, но и абсолютно бессмысленная мера с точки зрения сохранения экоситемы. С таким заявлением парламентарий выступила вчера, девятого декабря, в Советском районном суде, где проходило заседание по делу о строительстве катка УралГУФК. Спортивный объект возводят сейчас в микрорайоне «Ньютон» на месте берёзовой рощи. В марте 2022 года мэрия исключила этот участок березняка из состава городского леса и выдала разрешение на вырубку 1 600 деревьев. Взамен изъятого к лесничеству присоединили компенсационный участок под Новосинеглазово.

Решение мэрии оспаривают в суде жители Челябинска . К иску присоединилось около 25 человек, еще четыре тысячи горожан поставили свои подписи под обращением к губернатору за сохранение леса. В числе соистцов – депутат Заксобрания региона Ольга Мухометьярова.

«Вот этот участок, который ушёл под застройку, он входил в городские леса. А вот то, что предлагают на замену присоединить, как не было на тот момент [создания лесничества], так и нет. Потому что никаких лесоустроительных работ не было произведено с тем участком, который администрация сейчас пытается присоединить. Но даже если они выявили залесённый участок, то с 2013 года политика Российской Федерации, нашего государства, звучит таким образом: площади лесов сохранить и приумножить. А вот то, что здесь мы заберём, а там добавим – это спекуляция. И мне сегодня стыдно слушать представителей «высшей школы», которые пытаются совершить подмену понятия «леса» «высадкой». Ни одна компенсационная высадка не восполнит экологическую систему, сформированную тысячелетия назад до появления человечества, ни одна компенсационная высадка не сможет обеспечить те энергетические процессы, которые идут в экологической системе «лес». Мало того, те высадки, которые сейчас идут на территории города Челябинска, это стыд и позор, и по ряду случаев это коррупция чистой воды. Я берусь это утверждать», - заявила в ходе прений депутат южноуральского парламента.

Ольга Мухометьярова обратила внимание суда на то, что при изменении границ городского леса мэрия руководствовалась Градостроительным кодексом, полностью игнорируя нормы лесного, земельного и природоохранного законодательства. Прежде всего, по мнению депутата, был нарушен основополагающий принцип Земельного Кодекса РФ: «Сперва земля используется как природоохранный объект, затем как объект в лесном и сельском хозяйстве, и только после этого как объект недвижимости, идущий под застройку». Следуя этому принципу, власти имеют право менять назначение лесного участка только в том случае, если его экологическая ценность была утрачена. А подтвердить это может только экспертиза, считает парламентарий.

"Спекуляцию, в том числе нарушение федерального законодательства Российской Федерации, надо прекращать. И я считаю, что исковые требования должны быть удовлетворены, чтобы администрации города Челябинска не было повадно такие решения принимать", - эти заключительные слова депутата слушатели в зале поддержали аплодисментами.

Позиция мэрии строится на том, что вырубленный в черте города лесной массив был компенсирован другим участком, площадь которого в три раза больше. Однако ни в Лесном Кодексе России, ни в других нормативно-правовых актах нет юридического понятия «компенсации» лесных участков. Как нет и самой регламентированной процедуры замены одной части леса на другую. Фактически юристы администрации признали это в ходе прошедшего заседания.

Представитель мэрии: Законом такое понятие [компенсация] не предусмотрено. Это такое разговорное понятие. Смысл его в том, что не происходит уменьшения площади городских лесов.

Представитель истцов Владимир Казанцев : То есть у вас распоряжение принято на основании разговорных понятий каких-то?

Представитель мэрии: Это Ваше суждение.

Представитель истцов Владимир Казанцев: <…> Компенсация земель, занимаемых городским лесом, у нас Лесным Кодексом или иным нормативным актом установлена? Компенсация земель занимаемых и компенсация самих городских лесов предусмотрена или нет?

Представитель мэрии: Такого понятия нет.

Другой важный вопрос – насколько равноценным получился произведённый мэрией обмен. Никаких доказательств того, что «компенсационный» участок является лесом, чиновники предоставить не могут. Доказательством могли бы послужить результаты таксации (исследования состава зелёного массива). Но в администрации считают, что закон не обязывает их проводить такую процедуру для того, чтобы изменить границы леса.

Одним из основных доводов мэрии и УралГУФКа в пользу строительства катка является его социальная значимость. Вуз настаивает на том, что спортивный объект необходим не только спортсменам, но и обычным жителям северо-запада, для которых будут созданы современные и безопасные условия для занятий спортом.

«В Федеральной адресной инвестиционной программе России крытый каток, который строится в городе Челябинске, зарезервирован с 2019 года. На это выделены федеральные бюджетные средства, и развитие как студенческого спорта, любительского, так и массового спорта среди жителей города Челябинска это приоритетное направление [развития] России. И об этом даже говорил сам Президент Владимир Владимирович Путин. Соответственно, и наш губернатор поддерживает развитие спорта и строительство соответствующих спортивных объектов. О чём он тоже неоднократно говорил в своих выступлениях. И данный объект также включен в план развития Челябинской области», - сообщила представитель университета.

Почему строить каток нужно именно на северо-западе Челябинска, где в радиусе одного километра от места стройки, уже есть три катка, представитель вуза затруднился ответить. Желание властей возвести в микрорайоне «Ньютон» четвёртый подобный объект выглядит, по мнению общественников, совершенно непонятным, особенно с учётом того, что другие районы – АМЗ, ЧМЗ, Ленинский – испытывают острую нехватку в тренировочных площадках.

Без ответа остался и ряд других вопросов к университету. В 2021 году вуз утверждал, что сносу подвергнется менее 30% зелёных насаждений от общей площади земельного участка. Сколько вырубили в итоге, не озвучивалось. Сколько точно и где именно УралГУФК планирует высадить «компенсационных» лип и кустарников, на данный момент тоже неизвестно (пока задокументированное решение есть только по 150 саженцам). Способны ли эти высадки восстановить флору и фауну леса, вуз обсуждать не берётся.

Ожидается, что решение по делу суд вынесет на следующем заседании, которое состоится 13 декабря.