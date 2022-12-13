Судебный спор о челябинском лесе разрешится в следующем году

Заключительное заседание по делу о застройке берёзовой рощи на северо-западе Челябинска перенесли на следующий год. Насколько законным было решение мэрии отдать часть березняка под строительство катка, станет известно девятого января 2023 года. До этого времени Советский районный суд должен убедиться, что всех челябинцев, которые подавали ходатайство о вступлении в дело, известили о проведении судебного заседания. Как пояснил суд, такая процедура необходима, поскольку нарушение процессуальных норм может стать основанием для отмены судебного решения.



Из других ключевых событий разбирательства – заявление прокуратуры.

Напомню, что инициативная группа жителей ЖК «Ньютон» требует признать незаконным распоряжение мэрии Челябинска от 21 марта 2022 года. Этим документом из состава Челябинского лесничества исключался участок, на котором ранее обнаружили городские леса. Взамен к лесничеству присоединялись «озеленённые территории» в районе Новосинеглазово. А на гектарах, лишённых защитного статуса «леса», началось строительство катка Урал ГУФКа. На его возведение из федерального бюджета выделили более 420 миллионов рублей.

Распоряжение, давшее «зелёный свет» стройке, не было опубликовано, а значит, по мнению истцов, не вступило в законную силу и является недействительным. Представители горожан поясняют: документ изменяет правовой режим земельного участка, затрагивает права и законные интересы челябинцев, а потому является нормативно-правовым и нуждается в обнародовании.

В администрации города настаивают: распоряжение рассчитано на однократное применение, не нарушает прав и законных интересов неопределённого круга лиц, а потому не может считаться нормативно-правовым актом, обязательным для публикации. Какие аргументы приводила каждая из сторон, мы писали ранее .

На прошедшем заседании своё мнение высказала прокуратура. Представитель надзорного органа отметил, что неисполнение мэрией полномочий в вопросе проведения лесоустройства может являться нарушением, которое в дальнейшем потребует принятия мер реагирования. Однако в рамках данного спора речь идёт, прежде всего, о правовом характере конкретного документа. А он, по мнению правоохранителей, не является нормативным (поскольку издаётся разово).

«В рамках требований о признании данного акта недействующим мнение прокуратуры сводится к тому, что он не является нормативным, поскольку единовременно устанавливает границы лесов. Режим как таковой, который может и должен быть установлен Лесхозрегламентами, Лесным Кодексом, является нормативно-правовым, поскольку рассчитан на неоднократное применение. Когда речь идёт об изменении границ, не готов делать вывод о том, является ли акт нормативным. Поскольку всё-таки речь касается именно границ. Режим, в свою очередь, который устанавливают иные нормативно-правовые акты, должен иметь признаки нормативности, но не в рамках заявленных требований. С учётом изложенного и в рамках правового статуса органов прокуратуры в процессе, решение, которое будет принято по результатам рассмотрения дела, не касается вопросов деятельности прокуратуры», - заявил представитель прокуратуры.

Таким образом, позиция надзорного органа за год претерпела изменения. На это обратила внимание соистец, депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

«Прокуратура уже устанавливала факт наличия городских лесов на данном участке. И даже выносила меры прокурорского реагирования в отношении администрации города Челябинска. Но почему-то к маю их позиция стала немножко иной. Всех начали отправлять за судебным решением. <…> Сейчас, уважаемый суд, они [сотрудники прокуратуры] всё отдали на объективное рассмотрение суда, прошу это учесть», - прокомментировала заявление прокуратуры Ольга Мухометьярова.

В ответ на комментарий прокурора защитники леса парируют: вывод участка за пределы городского леса изменяет правовой режим и самого земельного участка, и леса.

«Этим [оспариваемым] распоряжением [мэрии] установлены границы городского леса уже после произведённых изменений. До этого они были установлены в 2021 году приказом Рослесхоза, являющимся нормативным актом, прошу обратить внимание. Зарегистрирован в Минюсте и опубликован в установленном законом порядке. Это первое. Ну, и последняя реплика. Сейчас у нас вся ситуация судебного процесса сводится к тому, что на суд переложена обязанность спасти чиновников от того, что они приняли неверное решение в нарушение норм материального права. И сейчас суд стоит перед выбором – спасать чиновников или всё-таки принять законное и обоснованное решение», - резюмировал представитель истцов Владимир Казанцев.

Следующее заседание состоится девятого января 2023 года.