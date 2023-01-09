09.01.2023
В Каслях мужчина оставил пасынка без пальца
09.01.2023
Аферистка из Магнитогорска, похитившая у пайщиков 80 миллионов рублей, хотела выйти по УДО
09.01.2023
Пенсионному фонду указали на нарушение
09.01.2023
«Урок здоровья» для южноуральских детей-сирот
09.01.2023
В Магнитогорске стартовал любимый всеми «Снежный мяч»
09.01.2023
«Ростелеком» определил топ самых прокачанных поселков Южного Урала
Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса
Суд встал на сторону чиновников
13.12.2022
Судебный спор о челябинском лесе разрешится в следующем году
10.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
02.12.2022
В деле о вырубке березовой рощи в Челябинске появилось заинтересованное лицо
26.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023
В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
07.01.2023
Рождественское послание Патриарха Кирилла и митрополита Алексия
06.01.2023
С новым 2023 годом, дорогие читатели!
01.01.2023
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022