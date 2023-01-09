Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса

Распоряжение мэрии Челябинска об изменении границ городского леса, на основании которого был вырублен зелёный массив под каток УралГУФКа, признано законным. Такое решение вынес сегодня, девятого января, Советский районный суд Челябинска. В удовлетворении иска челябинцам было отказано в полном объёме. Горожане намерены обжаловать решение суда в апелляции.

Что именно послужило основанием для отказа, станет известно позже, когда суд подготовит мотивировочную часть решения.

Напомним, что берёзовая роща в районе пересечения улицы Академика Макеева и проспекта Героя России Родионова становится предметом судебного спора не в первый раз. Ранее мэрия передала этот участок Уральскому государственному университету физической культуры для строительства катка. Деньги на его возведение были выделены из федерального бюджета. Против стройки на месте березняка выступили жители ЖК «Ньютон» и «Тополиная аллея».

В феврале 2022 года челябинцам удалось отстоять зелёный квартал – тогда в ходе судебного разбирательства на спорном участке «нашли» лес, а мэрия изменила его назначение с «общественно-деловой зоны» на «зону парков и скверов».

Однако в июне 2022 года стройка всё-таки началась. Как выяснилось, мэрия изъяла спорный участок из состава городских лесов (перед этим скорректировав его площадь и изменив кадастровый номер), а вместо него в лесничество включила «озеленённую» территорию вблизи посёлка Новосинеглазово.

Соответствующее распоряжение опубликовано не было. Инициативная группа челябинцев подала иск о признании данного документа не вступившим в законную силу, а значит недействительным. На этот раз суд встал на сторону чиновников.

Отметим, что начавшаяся стройка катка и вырубка 1600 деревьев вылилась в громкий скандал. Жители близлежащих домов останавливали технику, а позже установили на стройплощадке палатки. Свернуть их пришлось по требованию полиции. Несогласные с уничтожением рощи горожане собрали свыше 4 000 тысяч подписей за сохранение леса и вновь обратились в суд.

Ранее мы писали о ходе судебного разбирательства. О том, какие аргументы приводили мэрия и защитники леса, можно почитать здесь.