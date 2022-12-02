В деле о вырубке березовой рощи в Челябинске появилось заинтересованное лицо

В Челябинске к участию в судебном споре о строительстве катка в зелёном массиве привлекут заинтересованное лицо - ПАО «Единый заказчик в сфере строительства». Такое решение вчера, первого декабря, принял Советский районный суд Челябинска, удовлетворив ходатайство Уральского государственного университета физической культуры. Как сообщил представитель вуза, именно эта публично-правовая компания выступает государственным заказчиком строительства объекта и через неё бюджетные средства поступают подрядчику. Подрядной организацией является ООО «Белстрой». До этого федеральная структура в материалах данного дела не упоминалась.

Напомним, что жители Челябинска выступают против застройки берёзовой рощи на пересечении улиц Героя России Родионова и Академика Макеева. В феврале 2022 года в Челябинском областном суде активистам уже удалось доказать, что рядом с их домами растёт лес (а не поросль), а значит возведение там любых капитальных сооружений запрещено. В июне этого же года деревья всё-таки начали сносить. Местные жители остановили технику, в знак протеста разбили палаточный лагерь и собрали более трех тысяч подписей. В мэрии сообщили, что всё законно: участок исключили из состава городского леса, а территориальная зона позволяет возводить на данной территории спортивные объекты. На встрече с челябинцами Владимир Шамне, занимавший тогда пост вице-мэра, настаивал на том, что леса на месте строительства нет.

В ходе судебного заседания удалось установить, что спорный участок (изначально имевший номер с последними цифрами 24) был снят с кадастрового учёта по заявлению мэрии ещё 19 октября 2021 года, когда шёл первый судебный процесс по стройке. Участок сняли с кадастра в связи с наличием на нём городских лесов. Затем на его месте были образованы новые. Как утверждает представитель истцов Владимир Казанцев, один из них – 304-й – практически полностью совпадает в своих границах с изначальным участком. Через месяц, 19 ноября, сведения о нём вносят в ЕГРН, территорию относят к «землям населённых пунктов» для «обеспечения занятий спортом в помещениях».

По словам представителя мэрии, точные границы обнаруженного леса были неясны, а после их уточнения произошло наложение нового участка на изначальный.

«Снятие земельного участка 24 с кадастрового учёта говорит о том, что всё-таки административным ответчиком, в том числе КУИЗО, производились действия, направленные на создание Челябинского лесничества. <…> Все действия были направлены именно на то, чтобы ввести в правовое поле земельные участки и поставить их на кадастровый учёт, и земельные участки, которые не входили в городские леса, исключить из так называемых городских лесов», - пояснила представитель мэрии.

13 декабря УралГУФК заключает контракт с застройщиком - ООО «Белстрой» - стоимостью в 424 миллиона рублей. Как развивались события дальше, известно. В феврале 2022 года Челябинский областной суд встаёт на сторону жителей города и запрещает стройку в лесном массиве. Главным доказательством стали архивные данные Росреестра, по которым роща ранее входила в Кременкульское лесничество. Получается, что к моменту вынесения судьбоносного решения спорного участка за номером 24 уже не существовало. Был 304-й, который в марте 2022 года мэрия исключает из состава городского леса. Взамен в Челябинское лесничество включается больший по площади 583-й участок, расположенный вблизи Новосинеглазово.

Активисты настаивают на том, что границы городского леса меняются сугубо формально, без учёта фактических обстоятельств. По их мнению, нет никаких оснований считать «присоединённый лес» под Новосинеглазово лесом. Поскольку ни первичной, ни вторичной таксации зелёных насаждений (исследования состава) в этом районе не проводилось. Кроме того, вызывает сомнения рекреационная функция данной зелёной зоны: в 900 метрах от неё расположен комплекс агрофирмы «Ариант», в 400 метрах - каменный карьер и бетонный завод. Также трудно себе представить оздоровление и занятия спортом в месте, до которого от остановки общественного транспорта нужно добираться пешком 2,5 километра, либо ехать своим ходом по бездорожью (дорог с твёрдым покрытием там нет).

И даже сам факт присоединения «компенсационного» участка к лесничеству общественники расценивают как нарушение закона. Юрист Алексей Федорин обращает внимание на то, что перевод земель, занятых защитными лесами, в другую категорию разрешается только в четырёх случаях: для организации особо охраняемых природных территорий, при установлении или изменении границы населенного пункта, когда отсутствуют другие варианты размещения объектов государственного или муниципального значения и для создания туристско-рекреационных особых экономических зон. Информации о том, что власти искали другие площадки под каток и не нашли, нет.

По-разному стороны трактуют и Лесной Кодекс России. А именно положение, согласно которому не допускается изменение границ городского леса, если это может привести к уменьшению его площади. В мэрии убеждены, что этот пункт соблюдён – за счёт прибавки озеленённой территории под Новосинеглазово леса стало не меньше, а больше. Общественники указывают на то, что в законе нет ни слова про компенсации.

«В данном случае у нас оспариваемым распоряжением исключены земельные участки. И площадь городских лесов уменьшилась, независимо от того, что какой-то участок включили. Хочу обратить внимание суда, что в Челябинске отсутствует нормативно-правовой акт, позволяющий определить основание для исключения земельного участка из состава городских лесов города Челябинска, возможность и порядок включения какого-либо участка в состав городских лесов. Поэтому действует положение федерального законодательства – Лесного Кодекса - запрещающего изменение городских границ», - озвучил свою позицию Владимир Казанцев.

В споре же о том, должна была мэрия публиковать своё распоряжение об изменении границ леса или нет, администрация ссылается на схожий случай 2018 года. Тогда Владимир Казанцев оспаривал изменение границ Шершнёвского лесничества, в частности Приказ Рослесхоза. Верховный Суд постановил, что документ не является нормативно-правовым актом (а значит не подлежит опубликованию), поскольку не содержит обязательных правил для неопределённого круга лиц и не нарушает прав и законных интересов граждан. Владимир Казанцев отмечает, что в том деле оспаривалось не исключение участков из лесопарковой зоны, а расширение эксплуатационных лесов для разработки Томинского месторождения. Также общественник подчёркивает, что за четыре года законодательная база изменилась.

Следующее заседание состоится девятого декабря.