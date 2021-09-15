Зеленое на красном: в «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске появились новые «художества»

В подземном переходе на проспекте Ленина в Челябинске (троллейбусная остановка «Центральный рынок») теперь еще больше цвета, еще больше красок.

Неизвестные художники продолжают творить и делают это не без фантазии.

Ярко-красную рябь, о которой с содроганием в сердце корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» уже писала раньше, теперь практически закрывает собой сочная зелень.

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Новые граффити появились по всему переходу. О том, красиво ли это или нет, судить читателям.

Выходы из «подземелья» тоже пестрят разными надписями, можно увидеть здесь и обрывки объявлений.

Над всем этим «великолепием» гордо возвышается перекошенный дорожный знак, который, видимо, держится из последних сил, чтобы не распасться окончательно.