15.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на 16 сентября
15.09.2021
В Челябинске встретили паралимпийцев
15.09.2021
В Магнитогорске зафиксирован всплеск аварийности
15.09.2021
Челябинские власти предупредили горожан о рисках заражения птичьим гриппом
15.09.2021
В Челябинске у любовной парочки из Узбекистана обнаружен килограмм героина
15.09.2021
С танцами и татуировками: «Дебаркадер-2021» откроет в Челябинске новые направления и имена
Зеленое на красном: в «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске появились новые «художества»
17.05.2021
В Челябинске не намерены строить подземный переход под Кировским мостом
20.08.2019
Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении экс-директора парка имени Пушкина
05.08.2019
В переходе на площади Революции разбился пенсионер. С арендатором расторгли договор
20.12.2018
В Челябинске бизнесмен приведет в порядок подземный переход у «Детского мира»
В ряде муниципалитетов Челябинской области раньше дадут тепло в дома в связи с похолоданием
15.09.2021
Коркинское слияние произойдет не раньше 2022 года
14.09.2021
Старое «бабье лето» надолго не задержится в Челябинской области
14.09.2021
В ранее засекреченной лаборатории Челябинской области открылась выставка художника с мировым именем
13.09.2021
В Челябинской области открываются кабинеты постковидной реабилитации
10.09.2021