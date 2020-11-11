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«Зеленый день» и море скидок: в Челябинске отпразднуют день рождения Сбербанка

Общество
Сегодня, 18:40
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Сбер празднует день рождения вместе с клиентами: 12 ноября пройдет «Зеленый день» – самая массовая акция для клиентов. Партнеры из Челябинска также присоединились к мероприятию и подготовили подарки.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в банке, благодаря акции жители России смогут приобрести финансовые и нефинансовые услуги и продукты на особых условиях. Выгодные предложения от экоситемы Сбера и партнеров в честь дня рождения получит каждый желающий.

Акция проходит в третий раз: в 2018 году участниками первого Зелёного дня стали миллионы людей по всей стране. В 2019 году сайт акции посетили 7,1 млн уникальных посетителей. Оценили мероприятие и компании экосистемы Сбера, и партнеры.

В этом году спектр предложений существенно вырос. В экосистеме Сбера – десятки компаний и сотни сервисов, которые подготовили свои предложения: кинотеатр Okko, доставка еды Delivery Club, сервис СберЗдоровье, сотовый оператор СберМобайл, СберЛизинг, «Работа.ру», 2ГИС, СберЛогистика, «Сбербанк страхование» и т. д.

К «Зеленому дню» присоединились больше 200 партнеров Сбера: интернет-магазины, аптеки, рестораны, федеральные торговые сети, автозаправки и авиакомпания. Клиенты Сбера смогут получить скидку 20 % на квартиры от застройщиков, 20 % – на одежду и обувь в Lamoda, до 15 % – на товары «Детского мира», выгодные предложения от McDonald’s, «Победы» и других компаний.

«День рождения банка мы сделали особенным для всей страны. Ожидаем, что в мероприятии примут участие больше миллиона человек, и каждый найдет для себя интересные предложения. Челябинская область не осталась в стороне. Благодарим наших партнеров – обувную фабрику «Юничел» и «Областной аптечный склад» за то, что подготовили для наших клиентов подарки», - отметил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

«Акция "Зеленый день" от Сбера – масштабный проект, который охватывает большую часть жителей страны. Мероприятий такого уровня еще никто не проводил. Мы присоединяемся к акции и поздравляем клиентов и партнеров Сбера с праздником: покупателям интернет-магазина unichel-shop.ru в праздничные дни дарим дополнительную скидку 5%», - рассказал генеральный директор челябинской обувной фабрики «Юничел» Владимир Денисенко.

«"Зеленый день" – возможность получить специальные предложения и существенно сэкономить практически во всех сферах жизни: еда, развлечения, финансы, здоровье. В честь праздника и мы подготовили приятный сюрприз – скидки от 10 % до 40 % на определенные товары в наших аптеках. Рады принять участие в акции», - поделился генеральный директор АО «Областной аптечный склад» Андрей Князев.

Подробности акции и все акционные предложения — на сайте www.sber.ru

 

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