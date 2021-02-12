«Зеркальная» дата февраля стала днем рождения 215 южноуральских семей

В Челябинской области магии цифр поддались 215 влюбленных пар, решивших создать семьи в особенную, зеркальную дату: 12.02.2021.
Как сообщает госкомитет по делам ЗАГС региона, больше всего заявлений на государственную регистрацию заключения брак было подано в Челябинске – 98. На втором месте – Магнитогорск с 32-мя заявлениями.
Напомним, в первый особенный день нового года – 21.01.2021 –на Южном Урале связали себя узами Гименея 162 пары.
Лидером по числу зарегистрированных в будний день, четверг (это, к слову, был 21-й день 21-го года 21-го века), стал Челябинск, где родилось 60 новых семей (самым популярным в южноуральской столице оказался отдел ЗАГС Курчатовского района - здесь расписались 15 пар влюбленных горожан). В Магнитогорске узаконили свои отношения 24 пары.
В госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области отмечают, что массовое увлечение «красивыми» (зеркальными) датами среди российских молодоженов (южноуральцы - не исключение) началось еще в начале нулевых годов 20-го века.
Безусловным и бессменным лидером до сих пор является дата, изобилующая восьмерками (эта цифра - перевернутый знак бесконечности, что кажется очень символичным, когда речь идет о создании семьи), - 08.08. 2008. В этот особенный день в Челябинской области родилось 1032 новых семьи.