Жители Аши и других удаленных городов смогут заказывать технику онлайн

Теперь получать заказы из интернет-магазина МТС смогут ещё больше южноуральцев, в том числе жители Аши, расположенной в горной местности в крайней западной части региона на расстоянии почти 400 км от Челябинска. Также доставкой смогут воспользоваться жители других 53 удаленных городов и поселков Урала, Сибири и Дальнего Востока, где суммарно проживают 2,2 млн россиян. Это стало возможно благодаря расширению сотрудничества МТС и Почты России.

«Мы работаем над тем, чтобы сервисы экосистемы МТС и другие цифровые ресурсы были доступны всем жителям Челябинской области, независимо от того, в какой части региона они находятся – в столице Южного Урала, другом крупном городе или удаленном населенном пункте, расположенном в горах. Также мы хотим открыть доступ всем жителям региона к современной технике, смартфонам и другим товарам, которые помогут с комфортом пользоваться онлайн-решениями в любой жизненной ситуации. Сотрудничество с Почтой России поможет нам в этом – обеспечит нас и наших клиентов широкой географией логистики, с помощью которой мы сможем доставлять товары нашего интернет-магазина», – комментирует директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Почта России будет доставлять онлайн-заказы в салоны МТС в Челябинскую и Свердловскую области, Якутию, Чукотку, Иркутскую область и ещё в 13 регионов страны: преимущественно в малые населенные пункты численностью до 40 тысяч человек. Жителям этих городов и посёлков доступно онлайн около 11 тысяч различных товаров, а также цифровых сервисов, например, подписка Premium для активных пользователей интернет-сервисов или Junior для детей.

Интерес жителей Челябинской области и других регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока к онлайн-покупкам продолжает расти. Так, с января по май этого года количество заказов в этих регионах увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными товарами стали смартфоны, умные часы и беспроводные наушники.