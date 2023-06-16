Жители Челябинской области сэкономили по 18 тысяч рублей благодаря подпискам

МТС проанализировала тренды использования сервисов пользователями подписки МТС Premium в 2022 году и первом квартале 2023 года в Челябинской области и других регионах страны.

Как выяснилось, наиболее востребованными сервисами стали телеком-сервисы, развлечения и кешбэк, а средняя годовая экономия активных подписчиков составила 18 тысяч рублей.

В пятерку наиболее востребованных сервисов подписки в Челябинской области вошли сервис блокировки спам-звонков, онлайн-кинотеатр KION, музыкальный сервис МТС Music, а также кешбэк-сервисы. Умный антиспам «Защитник», входящий в подписку МТС Premium, сэкономил пользователям в среднем 15 минут в день. За счет распознавания скомпрометированных ранее номеров сервис каждый день блокирует около миллиона спам-звонков.

«На сегодняшний день 97% пользователей подписки — клиенты МТС, но мы видим смещение этой цифры в сторону роста числа клиентов других операторов. В первую очередь, этому способствует включение в подписку полезных и доступных всем сервисов, которыми пользоваться удобно и выгодно. Благодаря этому уже сейчас многие южноуральцы ежемесячно экономят более полутора тысяч рублей в месяц на оплате привычных цифровых сервисов, среди которых онлайн-кинотеатр, приложение для прослушивания музыки и другие полезные в повседневной жизни решения», — отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

За год число пользователей более одного сервиса МТС Premium выросло в три раза, а также изменился профиль потребления продуктов и услуг, входящих в подписку. Аналитики отмечают тенденцию на рост числа пользователей цифровых сервисов в рамках подписки. Так, за 2022 год и начало 2023-го количество пользователей нетелеком-сервисов экосистемы МТС, входящих в подписку, выросло в 2,6 раза. Больше всего год к году — в 2,7 раза — увеличилось количество пользователей самой популярной комбинации сервисов в подписке: кино и музыка.

Ранее стало известно, что МТС признана одной из крупнейших экосистем в России на рынке экосистемных подписок по данным исследования J’son & Partners Consulting за 2022 год.