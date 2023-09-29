Жители Челябинской области смогут смотреть фильмы и сериалы шести онлайн-кинотеатров

Жителям Челябинской области предложили доступ к шести видеосервисам, которые занимают более половины российского рынка. Теперь южноуральцы смогут экономить и смотреть новинки проката еще в двух популярных онлайн-кинотеатрах.

Подписка «МегаКино» сейчас также включает Wink и more.tv, а ранее любителям кино были предложены фильмы и сериалы, размещенные на четырех платформах. Сервис МегаФона охватывает более половины кино- и телепродукции, доступной в России онлайн. Согласно оценке экспертов, суммарно шесть онлайн-кинотеатров занимают около 54 процентов российского рынка по объему выручки и свыше 40 процентов - по количеству подписчиков.

Расширение предлагаемого контента не повлияло на стоимость и принцип работы сервиса: зрители могут в моменте пользоваться одним кинотеатром из шести, а свой выбор при желании изменить. В пакет входят платформы, где можно смотреть эксклюзивные сериалы, свыше сотни ТВ-каналов и десятки тысяч фильмов.

«Мы рады, что к нашей подписке «МегаКино» присоединились такие гранды онлайн-видео, как Wink и more.tv. Теперь нашим абонентам доступно сразу шесть онлайн-кинотеатров с самым широким из возможных выбором видео-контента, при этом цена такой подписки – как если бы он платил только за один видеосервис. Мы верим, что такой способ наиболее выгоден для зрителя. По сути, наш абонент платит только за то, что смотрит, всегда имея возможность переключиться на любой другой кинотеатр из меню «МегаКино»», - отмечает коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.