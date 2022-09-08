08.09.2022
Жители Челябинской области стали реже жениться и реже разводиться
08.09.2022
Жителей Челябинской области приглашают к участию в Кроссе нации
08.09.2022
Транспорт Челябинска развезет горожан по домам после праздничного фейерверка
08.09.2022
Челябинцы этим летом реже заказывали лекарства и больше тратили на спорт
08.09.2022
Житель Миасса перевел мошенникам большую сумму денег, думая, что помогает их ловить
08.09.2022
«Казачий курень» на Южном Урале объединит и просветит сотни казаков и их семьи
Жители Челябинской области стали реже жениться и реже разводиться
24.08.2022
В Челябинской области пятьдесят пар поженились в особенную дату августа
10.06.2022
Более 300 южноуральцев сыграют свадьбы в День семьи, любви и верности
21.02.2022
Несколько сотен влюбленных пар Южного Урала узаконят свои отношения в самую красивую дату февраля
20.08.2021
В Челябинской области в предпоследнюю субботу августа ожидается свадебный бум
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022