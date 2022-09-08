Жители Челябинской области стали реже жениться и реже разводиться

В Челябинской области отмечается снижение свадебной статистики. Разводиться – в сравнении с прошлым годом – южноуральцы также стали реже.

По данным Челябинскстата, в период с января по июль текущего года брачными узами себя связала девять тысяч 541 пара, за аналогичный период прошлого года в регионе было сыграно 12 тысяч 203 свадьбы (на 281 больше).

Официально расторгли брак с января по июль 2022-го года девять тысяч 925 пар, тогда как в прошлом году на Южном Урале было зарегистрировано десять тысяч 722 развода (на 797 больше).