Жители Еманжелинска переживают за низкий темп ремонтных работ в детсаду №26

Жители Еманжелинска (Челябинская область) переживают о низких темпах ремо6нтных работ в детском саду № 26, закрытом в апреле 2021 года из-за протечки круши, и просят губернатора помочь.

«Еманжелинск, детский сад №26 экстренно закрыли 12 апреля 2021 года на ремонт крыши. Подрядчик появился в 20-х числах мая (больше месяца ничего в детсаду не чинили). На сегодняшний день видимых изменений нет. Каждый день, проходя мимо детсада, не вижу "строителей", ни одного», - написала alenaa2404 губернатору Алексею Текслеру в его аккаунте в Инстаграм.

В пресс-службе министерства образования и науки области пояснили, детский сад № 26 закрыт для проведения ремонтных работ по ремонту кровли здания, производится замена мягкой кровли на скатную. «Планируемый срок завершения работ первого августа 2021 года. Воспитанники это детского сада переведены в другие дошкольные образовательные учреждения», - сообщает пресс-служба минобрнауки.

В управлении образования Еманжелинского муниципального района пояснили, «реконструкция кровли осуществляется на основании контракта от 12.05.2021 г. № 3 ООО «Инвест Строй Групп», в лице директора Литвинова Евгения Николаевича».

В соответствии с контрактом работы планируется выполнить до 31 июля 2021 года.

«В настоящее время проведен частичный демонтаж существующего покрытия кровли, демонтирована кирпичная кладка и разобрано монолитное перекрытие», - сообщили в управлении образования района.

В ходе выполнения ремонтных работ возник ряд сложных вопросов, связанных с повышением цен на строительные материалы. «Данные вопросы решаются в рабочем порядке, составлены соответствующие акты и подписаны технические решения, согласовывается сметная документация. На объект завезен кирпич в полном объёме, с учетом дополнительных работ», - отметили в управлении.

В пресс-службе районной администрации заверили, что ход выполнения работ находится на контроле администрации Еманжелинского муниципального района.