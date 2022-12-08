08.12.2022
В Челябинской области подорожали четыре социально значимых продукта
08.12.2022
Жители поселка АМЗ штурмуют единственную маршрутку, чтобы доехать до железнодорожного вокзала
08.12.2022
Скоков: Нужны передвижные лаборатории для выявления пьяных водителей
08.12.2022
Лучшие хоккеисты рассказали челябинцам о Фонбет Неделе Звезд Хоккея 2022
08.12.2022
ВТБ и ВЦИОМ: 70% жителей российских городов-миллионников готовы взять ипотеку для покупки первого жилья
08.12.2022
Зоосад в челябинских «Горках» получил лицензию на работу с животными
Жители поселка АМЗ штурмуют единственную маршрутку, чтобы доехать до железнодорожного вокзала
06.12.2022
Трамваи в Ленинский район Челябинска после десяти вечера ходить не будут
17.11.2022
Пострадавшей при ДТП остановке в Челябинске вернули крышу
17.11.2022
Челябинцы жалуются мэру на водителей 128-й маршрутки и на ситуацию с транспортом в целом
16.11.2022
В 2023 году Челябинская агломерация получит 168 троллейбусов, 74 трамвая и 30 автобусов
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022