Жители поселка АМЗ штурмуют единственную маршрутку, чтобы доехать до железнодорожного вокзала

В Челябинске жители поселка АМЗ жалуются, что из-за изменения маршрута движения автобуса №51 у них теперь остался единственный выход уехать на работу или попасть в район железнодорожного вокзала – воспользоваться маршруткой №36. Ее они берут штурмом.

С такой жалобой в редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратилась жительница поселка АМЗ Светлана И.

«До первого декабря из поселка АМЗ до вокзала ходил автобус номер 51 и маршрутка номер 36. Сейчас автобус ходит через Алое поле. С АМЗ теперь на вокзал не уехать, люди берут маршрутку штурмом», - пожаловалась жительница.

Сама Светлана работает возле железнодорожного вокзала. Чтобы добраться до работы, ей приходится либо штурмовать маршрутку, либо ехать с пересадкой, значит, за двойную цену. А если учесть, что поселок АМЗ значительно прирос новостройками, то таких обделенных пассажиров здесь много. Мы уже не говорим о тех людях, которые отправляются в дальнюю поездку и у них с собой немаленький багаж.

Действительно, первого декабря автобус №51 «Сосновка – Братьев Кашириных» ходит по-новому.

Изменения в работу маршрута внесены по многочисленным просьбам пассажиров и для разгрузки автобуса № 64 на участке от 40-летия Победы до Алого поля.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», новым расписанием предусмотрены укороченные рейсы:

- в 6:25 «поселок АМЗ - Братьев Кашириных»;

- в 21:55 «Братьев Кашириных - поселок АМЗ».

Все остальные рейсы выполняются по маршруту «Братьев Кашириных - поселок Сосновка». Автобусы следуют от поселка Сосновка по улицам Свердловский проспект, проспект Ленина, Энгельса, Труда, Северо-Крымская, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Университетская Набережная, Чичерина, Братьев Кашириных.

Стало быть, не все ладно в поселке АМЗ с транспортной логистикой: об одних пассажирах власти подумали, а о других нет. А исходя из житейской логики такие точки маршрута как вокзалы должны быть доступны напрямую из любого района города. Трамвайный маршрут номер 8 из Ленинского района на железнодорожный вокзал тоже убрали некоторое время назад, а люди возмущаются до сих пор.